Ngày 21/10: Giá bạc Phú Quý tăng mạnh

Giá bạc thế giới tiếp tục nhích tăng trong phiên giao dịch sáng nay khiến các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh theo. Tuy nhiên, đà tăng mạnh chỉ diễn ra tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), còn các thương hiệu khác gần như không đổi so với phiên sáng 20/10.

Sáng 21/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,545 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 2.010.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.072.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 26.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc chỉ tăng nhẹ, hiện niêm yết tại mức 1.697.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.727.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 20/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.699.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.732.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không đổi ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 21/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.697.000 1.727.000 1.699.000 1.732.000 1 kg 45.248.000 46.046.000 45.300.000 46.197.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.705.000 1.735.000 1.706.000 1.737.000 1 kg 45.454.000 46.258.000 45.496.000 46.309.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.010.000 2.072.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 53.599.866 55.253.195

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:40:11 sáng 21/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,545 USD/oune, tăng 0,592 USD/oune so với phiên sáng 20/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.383.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1.388.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 15.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 20/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:40:11 sáng 21/10/2025

Giá bạc đang được hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì lập trường ôn hòa và những rủi ro địa chính trị gia tăng. Theo chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk, thị trường hiện dự báo cơ quan này sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và 12, khiến chi phí nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, bạc giảm xuống.

"Các tuyên bố gần đây của FED cũng cho thấy xu hướng nới lỏng, trong khi nhiều ngân hàng khu vực Mỹ cảnh báo áp lực tín dụng mới, góp phần củng cố nhu cầu đầu tư vào kim loại quý", ông nói.

Tuy nhiên, vàng, kim loại dẫn dắt xu hướng của nhóm này đã quay đầu giảm mạnh vào cuối tuần. Theo James Hyerczyk, nếu xu hướng điều chỉnh của vàng được xác nhận, giá bạc có thể tạm chững lại trừ khi xuất hiện thêm yếu tố hỗ trợ mới.

Về kỹ thuật, bạc vẫn trong xu hướng tăng nhưng James Hyerczyk lưu ý rủi ro điều chỉnh đang hiện hữu.

"Ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm quanh mức 49,81 USD/ounce; nếu giá rơi xuống dưới mốc này, có thể tiếp tục giảm về vùng 44,22 USD/ounce hoặc thậm chí 41,40 USD/ounce", ông nhận định./.