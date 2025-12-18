Ngày 18/12: Giá bạc lại bật tăng, lên mức kỷ lục mới

Sáng nay, giá bạc thế giới tăng lên mốc 66,213 USD/oune, tăng tới tăng 2,46 USD/oune so với phiên giao dịch trước đó. Trong nước, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh, lên mức giá kỷ lục mới.

Sáng 18/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 66,213 USD/oune, tăng 2,46 USD/oune so với sáng 17/12

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng178/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.476.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.553.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng tới 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 104.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 17/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũngg tăng mạnh, hiện niêm yết ở mức mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.173.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 77.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 17/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng đồng loạt tăng, hiện niêm yết tại mức 2.145.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.178.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 77.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 76.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 17/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng178/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.143.000 2.173.000 2.145.000 2.178.000 1 kg 57.139.000 57.937.000 57.191.000 58.088.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.150.000 2.181.000 2.152.000 2.182.000 1 kg 57.345.000 58.149.000 57.387.000 58.200.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.476.000 2.553.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 66.026.502 68.079.830

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 18/12/2025:

Đơn vị VND Mua vào Bán ra 1 ounce 1.734.000 1.739.000 1 lượng 209.066 209.701 1 chỉ 2.091.000 2.097.000 1 kg 55.751.000 55.920.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:26:40 sáng 18/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 66,213 USD/oune, tăng 2,46 USD/oune so với sáng 17/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.753.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.758.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 74.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán ra so với sáng 17/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:26:40 sáng 18/12/2025

Dù tăng mạnh, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire vẫn nhận định, giá bạc sẽ được hỗ trợ trong dài hạn. Ông cho biết, nguồn cung bạc được cho là đang trong tình trạng thiếu hụt, yếu tố có thể tạo lực đỡ cho giá trong thời gian tới./.