Ngày 18/12: Giá bạc lại bật tăng, lên mức kỷ lục mới

|Sáng 18/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 66,213 USD/oune, tăng 2,46 USD/oune so với sáng 17/12
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng178/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.476.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.553.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng tới 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 104.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 17/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũngg tăng mạnh, hiện niêm yết ở mức mức 2.143.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.173.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 77.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 17/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng đồng loạt tăng, hiện niêm yết tại mức 2.145.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.178.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 77.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 76.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 17/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng178/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.143.000
|
2.173.000
|
2.145.000
|
2.178.000
|
|
1 kg
|
57.139.000
|
57.937.000
|
57.191.000
|
58.088.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.150.000
|
2.181.000
|
2.152.000
|
2.182.000
|
|
1 kg
|
57.345.000
|
58.149.000
|
57.387.000
|
58.200.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.476.000
|
2.553.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
66.026.502
|
68.079.830
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 18/12/2025:
|
Đơn vị
|
VND
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
1 ounce
|
1.734.000
|
1.739.000
|
1 lượng
|
209.066
|
209.701
|
1 chỉ
|
2.091.000
|
2.097.000
|
1 kg
|
55.751.000
|
55.920.000
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:26:40 sáng 18/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 66,213 USD/oune, tăng 2,46 USD/oune so với sáng 17/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.753.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.758.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 74.000 đồng/oune cả ở chiều mua và bán ra so với sáng 17/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:26:40 sáng 18/12/2025
Dù tăng mạnh, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire vẫn nhận định, giá bạc sẽ được hỗ trợ trong dài hạn. Ông cho biết, nguồn cung bạc được cho là đang trong tình trạng thiếu hụt, yếu tố có thể tạo lực đỡ cho giá trong thời gian tới./.