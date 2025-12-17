Ngày 17/12: Giá heo hơi đồng loạt tăng cả ba miền

Thị trường heo hơi cả nước tiếp tục sôi động trong phiên sáng nay. Thị trường Bắc Ninh bứt tốc tăng mạnh, lên mức 66.000 đồng/kg - mức cao nhất kể từ đầu đợt tăng giá.

Thị trường heo hơi cả nước tiếp tục sôi động trong phiên sáng 17/12.

Thị trường phía Bắc: Sáng 17/12, giá heo hơi nối dài đà tăng tại nhiều địa phương, với mức tăng phổ biến từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Hiện đang giao dịch trong khoảng 63.000 – 66.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, sau nhịp tăng mới nhất, giá heo hơi tại Bắc Ninh đã vươn lên 66.000 đồng/kg - mức cao nhất từ đầu đợt tăng giá gần đây.

Tại miền Trung - Tây Nguyên: Theo khảo sát, giá heo hơi toàn khu vực dao động trong khoảng 62.000 – 65.000 đồng/kg, tiếp tục tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Nghệ An, lên mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương còn lại tạm thời đi ngang, chưa ghi nhận biến động mới.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất khu vực 65.000 đồng/kg đang giao dịch tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tại miền Nam: Giá tiếp tục tăng tại TP. Hồ Chí Minh, sau điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg, ngang bằng với Đồng Nai. Ghi nhân đây hiện là mức giao dịch cao nhất tại khu vực phía Nam.

Theo khảo sát, giá heo hơi toàn miền Nam đang dao động trong khoảng 59.000 – 63.000 đồng/kg./.