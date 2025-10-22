(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cảnh báo các sự kiện gần đây trên thị trường tín dụng tư nhân tại Mỹ đang gợi lại những lo ngại về cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn, vốn khởi nguồn cho vụ sụp đổ tài chính toàn cầu năm 2008.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh ở London. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phát biểu trước Ủy ban Thượng viện Anh, ông Bailey nhấn mạnh cần “kiểm tra kỹ lưỡng” và phân tích sự sụp đổ của hai công ty Mỹ sử dụng đòn bẩy tài chính cao, First Brands và Tricolor, để xác định liệu đây là các sự kiện cá biệt hay “con chim báo bão” cho những rủi ro lớn hơn.

Ông Bailey cảnh báo: “Tôi không muốn quá bi quan, nhưng lý do khiến vấn đề này quan trọng là trước khủng hoảng tài chính 2008, khi thảo luận về thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ, nhiều người cho rằng chúng quá nhỏ để gây ảnh hưởng hệ thống và chỉ là trường hợp cá biệt. Đó là một đánh giá sai lầm”.

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ cơn sốt cho vay thế chấp tại Mỹ gây ra làn sóng hỗn loạn tài chính toàn cầu năm 2008. Các ngân hàng ở cả hai bờ Đại Tây Dương đặt cược rủi ro cao vào hàng tỷ bảng Anh các khoản vay mua nhà, thường được tài trợ bằng vay ngắn hạn. Hệ quả là một cuộc suy thoái sâu và hàng loạt gói cứu trợ ngân hàng tốn kém tại Mỹ và châu Âu, bao gồm RBS và Lloyds ở Anh.

Ông Bailey cho biết các kỹ thuật tài chính phức tạp đang được sử dụng trên thị trường tín dụng tư nhân hiện nay gợi nhớ đến thời kỳ đó. Ông cũng nhắc tới cách tiếp cận lỏng lẻo của các cơ quan xếp hạng trước đây, vốn dựa vào mô hình nội bộ của ngân hàng để đánh giá rủi ro sản phẩm, là yếu tố quan trọng dẫn đến khủng hoảng 2007-2008.

Phó Thống đốc BoE Sarah Breeden cho biết Ngân hàng sẽ tiến hành một bài sát hạch giả định chiến tranh tài chính trên thị trường tín dụng tư nhân để kiểm tra mối liên kết với các lĩnh vực khác. Bà nhấn mạnh: “Vấn đề nằm ở đòn bẩy cao, thiếu minh bạch, sự phức tạp và tiêu chuẩn đánh giá tín dụng yếu. Những yếu tố này đã được thảo luận như nguồn gốc dễ bị tổn thương trong hệ thống tài chính và dường như đã góp phần vào hai vụ vỡ nợ này”.

Sự sụp đổ của công ty phụ tùng ô tô First Brands và nhà cho vay ô tô Tricolor gần đây đã gây lo ngại trên Phố Wall. Báo cáo ổn định tài chính toàn cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuần trước cũng nhấn mạnh mối lo ngại về sự kết nối chặt chẽ giữa thị trường tín dụng tư nhân và các ngân hàng./.