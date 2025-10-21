Ngày 21/10: Giá heo hơi biến động trái chiều giữa các miền

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay (21/10) tăng nhẹ, trong khi miền Nam giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Hiện giá thu mua heo hơi trên cả nước dao động trong mức 49.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định so với phiên trước, chỉ ghi nhận hai địa phương điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Thái Nguyên và Bắc Ninh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lên mức 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên vẫn giữ nguyên ở mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Mức giá 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La. Riêng Lai Châu duy trì mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay duy trì trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tiếp tục đi ngang. Theo đó, Thanh Hoá và Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng cùng thu mua tại mức 52.000 đồng/kg. Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà giao dịch ổn định ở mức 51.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đắk Lắk duy trì giá thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động ở mức 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ tại một số địa phương trong sáng nay. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 52.000 đồng/kg. An Giang giữ ổn định ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp, Cần Thơ và Cà Mau vẫn giao dịch quanh mức 50.000 đồng/kg. Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất cả nước, đạt 49.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay đi ngang trên cả nước, ngoại trừ khu vực miền Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh. Hiện mức giá phổ biến dao động trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg, trong đó mức cao nhất 54.000 đồng/kg vẫn được duy trì tại nhiều tỉnh miền Bắc, còn thấp nhất 49.000 đồng/kg tiếp tục ghi nhận tại Vĩnh Long./.