Ngày 20/10: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (20/10) tăng nhẹ do lo ngại dư cung và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 61,29 USD/thùng, tăng 0,38%; giá dầu WTI ở mốc 57,54 USD/thùng, tăng 0,14%.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 20/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 61,29 USD/thùng, tăng 0,38% (tương đương tăng 0,23 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,54 USD/thùng, tăng 0,14% (tương đương tăng 0,08 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng đan xen giữa căng thẳng thương mại, biến động địa chính trị và khả năng Ấn Độ dừng nhập khẩu dầu từ Nga.

Theo các chuyên gia, tuy giá dầu đang ở vùng thấp, song kỳ vọng về phục hồi trong dòng chảy thương mại toàn cầu đã phần nào nâng đỡ thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ chấm dứt việc mua dầu từ Nga, nhà cung cấp lớn nhất của Ấn Độ, hiện chiếm khoảng một phần ba tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này.

Nguồn cung của Nga tiếp tục chịu sức ép khi các nhà máy lọc dầu nước này liên tục bị tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga, nhiều cơ sở lọc dầu sẽ hoãn kế hoạch bảo trì để tăng nguồn cung ra thị trường.

Cùng thời điểm, Chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới trực tiếp nhắm vào hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil, động thái được đánh giá sẽ tiếp tục làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Những yếu tố này cho thấy thị trường dầu đang ở giai đoạn nhạy cảm, chịu tác động đồng thời từ căng thẳng địa chính trị, thay đổi chính sách thương mại và nguy cơ gián đoạn nguồn cung./.