Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (17/10) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 16/10 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít. Trái ngược giá xăng, dầu diesel giảm 181 đồng/lít; dầu hỏa giảm 28 đồng/lít; dầu mazut giảm 437 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 19.903 đồng/lít. Ảnh: Đ.T

Giá xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 17/10, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 16/10.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.226 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 677 đồng/lít; Giá xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.406 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 437 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.371 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành ngày 9/10 và 16/10/2025 cụ thể: Xăng RON92 ở mức 76,294 USD/thùng (tăng 0,20%), xăng RON95 đạt 79,062 USD/thùng (tăng 0,94%), dầu hỏa 85,944 USD/thùng (giảm 0,41%), dầu diesel 86,462 USD/thùng (giảm 1,37%) và dầu mazut 377,872 USD/tấn (giảm 3,77%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 39 phiên điều chỉnh, trong đó có 16 phiên giảm, 18 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 17/10 giảm nhẹ, khi thị trường cân nhắc khả năng Ấn Độ ngừng nhập dầu Nga cùng tác động từ các vụ tấn công làm gián đoạn nguồn cung.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 61,78 USD/thùng, giảm 0,21% (tương đương giảm 0,13 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,11 USD/thùng, giảm 0,27% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng đan xen giữa căng thẳng thương mại, biến động địa chính trị và khả năng Ấn Độ dừng nhập khẩu dầu từ Nga.

Theo các chuyên gia, tuy giá dầu đang ở vùng thấp, song kỳ vọng về phục hồi trong dòng chảy thương mại toàn cầu đã phần nào nâng đỡ thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ chấm dứt việc mua dầu từ Nga, nhà cung cấp lớn nhất của Ấn Độ, hiện chiếm khoảng một phần ba tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này./.