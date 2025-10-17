Tỷ giá USD hôm nay (17/10): Trong nước tiếp tục giảm, thị trường tự do đảo chiều tăng

Sáng ngày 17/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.101 VND/USD, giảm 8 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,46%, hiện ở mức 98,34.

Đồng USD hướng đến phiên giảm thứ ba liên tiếp. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.904 VND/USD - 26.314 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.124 - 26.364 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.129 đồng 26.364 đồng Vietinbank 26.143 đồng 26.364 đồng BIDV 26.157 đồng 26.364 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.823 - 30.751 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.920 đồng 31.497 đồng Vietinbank 30.382 đồng 31.687 đồng BIDV 30.286 đồng 31.444 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 158 đồng - 175 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 168.64 đồng 179.35 đồng Vietinbank 170.90 đồng 180.40 đồng BIDV 171.25 đồng 178.66 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 17/10/2025, tăng 37 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 27.145 - 27.265 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,46%, hiện ở mức 98,34.

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch thứ Năm, hướng đến phiên giảm thứ ba liên tiếp so với các đồng tiền chủ chốt như EUR, Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ, giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng và thị trường đang đánh giá các phát biểu từ giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Báo cáo Beige Book của Fed không mang lại nhiều hỗ trợ cho đồng USD, cho thấy những dấu hiệu yếu đi của nền kinh tế, bao gồm tình trạng sa thải gia tăng và chi tiêu sụt giảm ở các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong nhiều tuần, với lợi suất kỳ hạn 10 năm chỉ nhỉnh hơn 4%, gây sức ép lên đồng USD, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại khả năng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài.

Tại châu Âu, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Quốc hội, giúp chính phủ mới của ông tạm thời trụ vững và có cơ hội trình dự toán ngân sách cho nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng EUR. Đồng EUR nhờ đó chạm mức cao nhất trong một tuần, tăng 0,36%, lên 1,1688 USD.

Tại Nhật Bản, ông Seiichi Shimizu, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết, cơ quan này phải hết sức thận trọng trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ, do có sự không chắc chắn về cách nền kinh tế sẽ phản ứng với môi trường lãi suất mới. Sau phát biểu này, đồng USD tiếp tục giảm so với Yên Nhật, mất thêm 0,46%, xuống còn 151,35 Yên./.