Tỷ giá USD hôm nay (16/10): Thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng ngày 16/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.109 VND/USD, giảm 5 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,38%, hiện ở mức 98,67.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.909 VND/USD - 26.319 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.129 - 26.369 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.129 đồng 26.369 đồng Vietinbank 26.140 đồng 26.369 đồng BIDV 26.166 đồng 26.369 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.697 - 30.613 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.834 đồng 31.407 đồng Vietinbank 30.281 đồng 31.586 đồng BIDV 30.254 đồng 31.407 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 168.36 đồng 179.06 đồng Vietinbank 170.42 đồng 179.92 đồng BIDV 171.14 đồng 178.52 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 16/10/2025, giảm 22 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 27.108 - 27.228 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,38%, hiện ở mức 98,67.

Đồng USD giảm giá so với đồng EUR và Yên Nhật trong phiên giao dịch thứ Tư, khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đồng USD mất giá 0,39% xuống còn 151,24 Yên và giảm 0,49% so với Franc Thụy Sĩ, ở mức 0,797, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp so với cả hai đồng tiền trú ẩn an toàn này.

Đồng EUR tăng 0,35% lên 1,1646 USD, nối tiếp mức tăng 0,3% trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi đề xuất của chính phủ Pháp về việc tạm dừng kế hoạch cải cách hưu trí mang tính bước ngoặt.

Đồng Đô la New Zealand nhích nhẹ 0,1% lên 0,5721 USD, sau khi chạm mức thấp nhất trong sáu tháng là 0,56839 USD vào hôm thứ Ba. Trong khi đó, đồng Đô la Australia tăng 0,39% lên 0,651 USD, phục hồi sau khi giảm 0,5% trong phiên trước, khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 22/8 là 0,64405 USD./.