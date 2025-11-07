Ngày 7/11: Giá cao su tại các thị trường chính đảo chiều giảm

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (7/11) đảo chiều giảm trở lại. Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su quay đầu giảm nhẹ so với hôm qua.

Giá mủ cao su trong nước hôm nay quay đầu giảm. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tại Thái Lan giảm 0,9% (0,6 baht) xuống mức 66,35 baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 giảm 0,5% (1,7 Yên) về mức 309,2 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,9% (140 Nhân dân tệ) về mức 14.820 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 12 được giao dịch ở mức 167,8 cent Mỹ/kg, giảm nhẹ 0,2%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 12 trên SHFE cũng giảm 35 Nhân dân tệ, tương đương 0,34%, còn 10.145 Nhân dân tệ mỗi tấn.

Chiều ngược lại, hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 ở OSE tăng 1,1 Yên, tương đương 0,35%, lên 313,1 yên (khoảng 2,08 USD) mỗi kg. Giá cao su Nhật Bản đã phục hồi và chốt phiên cao hơn trong ngày khi kết quả kinh doanh và triển vọng lạc quan từ các hãng sản xuất ô tô hàng đầu giúp xoa dịu lo ngại rằng việc tạm ngừng xuất khẩu chip của Nexperia có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ cao su trong ngành ô tô.

Giá cao su trong nước

Tại trường trong nước, giá mủ cao su quay đầu giảm nhẹ. Theo đó, giá mủ nước tại Công ty Mang Yang ở mức 394 - 399 đồng/TSC; mủ đông tạp thu mua quanh mức 359 - 409 đồng/DRC.

Công ty cao su Bà Rịa, giá mủ nước ở mức 405 đồng/TSC (giảm 10 đồng), mủ đông DRC từ 35 - 44% ở mức 13.500 đồng/kg (giảm 1.500 đồng); mủ nguyên liệu ở mức 18.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng).

Công ty Cao su Phú Riềng dao động 390 đồng/DRC đối với mủ tạp và 420 đồng/TSC với mủ nước.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.