Ngày 6/11: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu lặng sóng

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm nhẹ so với ngày hôm qua từ 300 - 500 đồng đồng/kg. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 117.800 - 118.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không biến động so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 117.800 - 118.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm từ 300 - 500 đồng đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 300 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 118.700 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm 400 đồng/kg, đạt 117.800 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg, đạt mức 118.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 không biến động, đạt mức 4.653 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 15 USD/tấn, lên mức 4.626 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận sự bật tăng mạnh mẽ. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 9,25 cent/lb, lên mức 414,5 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 10,4 cent/lb, đạt mức 352,4 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 499,55 cent/lb, tăng 9,9 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 không biến động, ở mức 411,55 cent/lb.

Giá tiêu không biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk giao dịch giá 147.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 147.000 đồng/kg; tại Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu sụt giảm mạnh tại thị trường Indonesia. Trong khi các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.102 USD/tấn, giảm mạnh 0,37% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm 0,36%, hiện đang giao dịch ở mức 9.727 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng ASTA tđạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.