TVS báo lãi 9 tháng tăng mạnh, dự kiến thoái vốn 1 - 3 khoản đầu tư trong trung hạn

(TBTCO) - Dự kiến 12 - 18 tháng tới, công ty có kế hoạch thoái một phần hoặc toàn bộ 1-3 khoản đầu tư, đồng thời mở rộng sang ngành chăm sóc sức khỏe, F&B và xe điện với tiêu chí lựa chọn vẫn tiếp tục ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành.

Lợi nhuận quý III bứt phá mạnh, hiệu suất đầu tư cổ phiếu trên 20%

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS, sàn HoSE) công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hoạt động quý III đạt 375,9 tỷ đồng, tăng 116,6% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu tăng vọt, lợi nhuận kế toán trước thuế (LNTT) đạt 224,24 tỷ đồng, tăng 285,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 180,82 tỷ đồng, tăng 273,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận vẫn trước thuế đạt 339,51 tỷ đồng, tăng 60,2%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 276,85 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước và hoàn thành 83% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Với kết quả trên, TVS ghi nhận hiệu suất đầu tư cổ phiếu niêm yết duy trì trên 20% trong hơn 10 năm qua, phản ánh năng lực quản lý và chiến lược đầu tư hiệu quả của doanh nghiệp. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16%, thuộc Top 5 doanh nghiệp hiệu quả cao nhất ngành chứng khoán(**).

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 7.614 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cuối năm 2024; vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 2.597 tỷ đồng, tăng 11,3%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 814 tỷ đồng. Tháng 10/2025, Chứng khoán Thiên Việt triển khai phương án tăng vốn, phát hành thêm 333,99 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 5:1. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung toàn bộ cho hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi của công ty.

Chia sẻ tại buổi gặp nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2025, Tổng Giám đốc Chứng khoán Thiên Việt, bà Nguyễn Thanh Thảo cho biết TVS khác với đa số công ty chứng khoán khi không dựa nhiều vào môi giới và cho vay ký quỹ, đơn vị hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư. TVS có cơ cấu doanh thu đa dạng trên ba trụ cột tự doanh, quản lý tài sản và nghiệp vụ ngân hàng đầu tư.

Trong cơ cấu lợi nhuận 9 tháng đầu năm, mảng tự doanh và quản lý tài sản lần lượt đóng góp 192 tỷ đồng và 81 tỷ đồng, hoàn thành 88% và 86% kế hoạch năm. Mảng tự doanh có kết quả kinh doanh tích cực. Lãnh đạo công ty cho biết trong kỳ đã thực hiện tái cơ cấu danh mục nhiều lần để nâng hiệu suất đầu tư và hiện thực hóa lợi nhuận để giảm rủi ro thị trường.

Đối với mảng quản lý tài sản, giá trị tài sản quản lý (AUM) đến cuối quý III đạt 22.300 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với đầu năm và vượt mốc 21.467 tỷ đồng AUM cho cả năm theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội cổ đông.

TVS ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh, khẳng định hiệu quả mô hình ngân hàng đầu tư.

Đầu tư mở rộng sang mảng xe điện, chăm sóc sức khỏe và F&B

Tính đến 30/9, cổ phiếu Masan (MSN) dẫn đầu danh mục đầu tư niêm yết của TVS với giá gốc hơn 74 tỷ đồng, tăng đáng kể so với đầu năm. Ngược lại, TVS đã giảm tỷ trọng tại HPG và TCB sau khi chốt lời ở mức thị giá cao, qua đó củng cố vị thế tiền mặt cho giai đoạn đầu tư mới. Bên cạnh danh mục niêm yết, TVS còn sở hữu nhiều khoản đầu tư tư nhân, cho thấy phản ánh chiến lược khác biệt của công ty so với phần lớn công ty trong ngành.

Nổi bật, MoMo là một trong những khoản đầu tư tiêu biểu, thể hiện tầm nhìn dài hạn của TVS khi đồng hành cùng doanh nghiệp này ngay từ giai đoạn khởi nghiệp với giá trị đầu tư gốc gần 28 tỷ đồng. Với định giá gần nhất đạt khoảng 2 tỷ USD, MoMo hiện là nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu Việt Nam. TVS hiện nắm giữ khoảng 6% cổ phần, khẳng định vai trò nhà đầu tư chiến lược gắn bó suốt hơn 17 năm. Cũng trong lĩnh vực fintech, TVS đầu tư vào Finhay - nền tảng quản lý đầu tư hướng đến thế hệ nhà đầu tư trẻ. Công ty này đã ghi nhận lợi nhuận từ năm 2024 và đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ phục vụ người dùng Việt.

Một khoản đầu tư nổi bật khác của TVS là Galaxy Entertainment & Education, đơn vị đang hoạt động trong mảng phim ảnh, giải trí, và giáo dục trực tuyến. Về mảng giải trí, Galaxy sở hữu 24 rạp[TT1] với 141 phòng chiếu, cùng hơn 11 triệu người dùng trên Galaxy Play. Về mảng giáo dục, Galaxy Education giữ vững vị thế của một công ty công nghệ giáo dục hàng đầu với 4 mảng kinh doanh (Dạy tiếng Anh, gia sư trực tuyến, các kỳ thi test chuẩn hóa, và dạy nghề).

Vào quý II/2025, công ty đã hoàn thành vòng gọi vốn trị giá 10 triệu USD dẫn dắt bởi East Ventures. Lĩnh vực AI Voice có sự tham gia đầu tư của TVS với NamiTech, hiện đang mở rộng hoạt động mạnh mẽ ra khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản. NamiTech là công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển các giải pháp tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ giọng nói và hội thoại tiên tiến ứng dụng đa lĩnh vực, giúp doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tự động hóa vận hành và tối ưu hiệu suất kinh doanh.

Gần đây nhất, TVS đầu tư vào Citics[TT2] - nền tảng dữ liệu, định giá, và dịch vụ bất động sản đã số hóa hơn 34 triệu bất động sản nhà ở trên toàn quốc. Với sự hợp tác cùng hơn 30 tổ chức tài chính, Citics được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình số hóa thị trường bất động sản tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Thảo cho biết, TVS không bị ràng buộc thời hạn thoái vốn cứng như các quỹ đầu tư khác, do đó có thể chủ động lựa chọn thời điểm tối ưu nhất nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và cổ đông. Một số khoản đầu tư đến nay đã được TVS đồng hành nhiều năm. Dự kiến trong 12 - 18 tháng tới, công ty dự kiến sẽ thoái một phần hoặc toàn bộ 1 - 3 khoản đầu tư, đồng thời mở rộng danh mục đầu tư sang ngành chăm sóc sức khỏe, F&B và xe điện – những lĩnh vực được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và khả năng duy trì nhu cầu ổn định ngay cả trong giai đoạn thị trường biến động.

TVS chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng danh mục đầu tư, hướng đến phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trong hoạt động tự doanh, chiến lược của công ty vẫn sẽ duy trì chiến lược quản trị thanh khoản thận trọng, tìm kiếm cơ hội đầu tư có lợi suất cao hơn, đảm bảo lợi nhuận bền vững. Cơ cấu danh mục đầu tư của TVS hiện tại tính theo tỷ trọng trên tổng tài sản, gồm 11% cổ phiếu niêm yết, 56% chứng chỉ và hợp đồng tiền gửi, 4% trái phiếu, 4% cổ phiếu chưa niêm yết. Hoạt động ngân hàng đầu tư cũng ghi nhận sự sôi động trở lại từ tháng 5/2025, với các thương vụ M&A, dịch vụ thị trường vốn cổ phần (ECM) và dịch vụ thị trường vốn nợ (DCM), tập trung vào các lĩnh vực có nền tảng tăng trưởng ổn định như sản phẩm tiêu dùng, cảng biển, hậu cần và hàng không.