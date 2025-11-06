Ngày 6/11: Giá bạc thế giới quay đầu tăng, trong nước diễn biến ngược chiều

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu tăng trở lại. Trong nước, các thương hiệu diễn biến trái chiều, khi giá giảm tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, tăng tại các thương hiệu khác trên cả nước. Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire cho biết, nếu giá bạc xuyên thủng mốc 45,79 USD/ounce, xu hướng tăng trước đó có thể bị phá vỡ, mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn về các vùng hỗ trợ 44,22 USD/ounce và 41,40 USD/ounce.

Tại thời điểm 05:30 sáng 6/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.821.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.877.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 9.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 5/11.

Ngược lại, cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1.570.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.600.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 11.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 5/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.606.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 5/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 6/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.570.000 1.600.000 1.572.000 1.606.000 1 kg 41.876.000 42.674.000 41.928.000 42.825.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.578.000 1.608.000 1.580.000 1.610.000 1 kg 42.082.000 42.886.000 42.124.000 42.937.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 6/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.821.000 1.877.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 48.559.879 50.053.208

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:59 sáng 6/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,912 USD/oune, tăng 0,746 USD/oune so với phiên sáng 5/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.264.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.269.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 23.000 đồng/oune ở cả chiều mua và bán so với phiên sáng 5/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:59 sáng 6/11/2025

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, nếu giá bạc xuyên thủng mốc 45,79 USD/ounce, xu hướng tăng trước đó có thể bị phá vỡ, mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn về các vùng hỗ trợ 44,22 USD/ounce và 41,40 USD/ounce.

"Ngược lại, ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định quanh 49,38 - 49,46 USD/ounce, trong khi vùng 50,02 - 51,07 USD/ounce được xem là rào cản mạnh. Hiện khu vực 45,79 USD/ounce vẫn là điểm tựa quan trọng cho xu hướng ngắn hạn", ông nói./.