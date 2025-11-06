Ngày 6/11: Giá bạc thế giới quay đầu tăng, trong nước diễn biến ngược chiều

|Sáng 6/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,912 USD/oune
Tại thời điểm 05:30 sáng 6/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 1.821.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.877.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 9.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 5/11.
Ngược lại, cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc tăng nhẹ, hiện niêm yết ở mức 1.570.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.600.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 11.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 5/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.606.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 5/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 6/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.570.000
|
1.600.000
|
1.572.000
|
1.606.000
|
|
1 kg
|
41.876.000
|
42.674.000
|
41.928.000
|
42.825.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.578.000
|
1.608.000
|
1.580.000
|
1.610.000
|
|
1 kg
|
42.082.000
|
42.886.000
|
42.124.000
|
42.937.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 6/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.821.000
|
1.877.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
48.559.879
|
50.053.208
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:59 sáng 6/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,912 USD/oune, tăng 0,746 USD/oune so với phiên sáng 5/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.264.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.269.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 23.000 đồng/oune ở cả chiều mua và bán so với phiên sáng 5/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:59 sáng 6/11/2025
Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, nếu giá bạc xuyên thủng mốc 45,79 USD/ounce, xu hướng tăng trước đó có thể bị phá vỡ, mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn về các vùng hỗ trợ 44,22 USD/ounce và 41,40 USD/ounce.
"Ngược lại, ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định quanh 49,38 - 49,46 USD/ounce, trong khi vùng 50,02 - 51,07 USD/ounce được xem là rào cản mạnh. Hiện khu vực 45,79 USD/ounce vẫn là điểm tựa quan trọng cho xu hướng ngắn hạn", ông nói./.