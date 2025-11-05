Ngày 5/11: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (5/11) tiếp tục giảm hơn 1% do dư cung, đồng USD mạnh và số liệu sản xuất yếu tạo áp lực lên thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,05 USD/thùng, giảm 1,29%; giá dầu WTI ở mốc 60,18 USD/thùng, giảm 1,43%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm hơn 1% do dư cung. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 5/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,05 USD/thùng, giảm 1,29% (tương đương giảm 0,84 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,18 USD/thùng, giảm 1,43% (tương đương giảm 0,87 USD/thùng).

Giá dầu giảm hơn 1% vào ngày hôm nay, khi quyết định của OPEC+ tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026, cùng với số liệu sản xuất yếu và đồng USD mạnh, gây áp lực lên thị trường.

“Chuỗi số liệu PMI sản xuất yếu từ châu Á, tiếp theo là ISM của Mỹ, là điều đáng lo ngại đối với nhu cầu dầu. Mối lo về các biện pháp thuế quan tiềm ẩn cũng ảnh hưởng thị trường”, ông John Evans, nhà phân tích tại PVM Oil Associates, nhận định.

“Cuộc hồi sinh của đồng USD hiện cũng đang kìm hãm giá dầu, và chúng tôi dự báo giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn”.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) vừa đồng ý tăng nhẹ sản lượng dầu trong tháng 12 và tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Hỗ trợ cho giá dầu từ việc Mỹ trừng phạt các công ty năng lượng Nga Lukoil và Rosneft đang giảm dần, theo Bjarne Schieldrop, nhà phân tích hàng hóa cấp cao tại SEB Research.

Thị trường cũng chịu áp lực từ đồng USD mạnh, dao động gần mức cao nhất trong ba tháng, khi sự chia rẽ trong quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất thêm trong tháng 12 khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn. Đồng USD mạnh làm các tài sản định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ ngoại tệ khác.

Tại châu Á, hoạt động sản xuất của Nhật Bản giảm tốc mạnh nhất trong 19 tháng vào tháng 10, do nhu cầu sụt giảm ở các ngành ô tô và bán dẫn chủ chốt, theo một khảo sát khu vực tư nhân. Các nhà đầu tư hiện đang chờ dữ liệu tồn kho dầu mới nhất của Viện Dầu mỏ Mỹ (API), dự kiến công bố trong ngày. Một cuộc khảo sát sơ bộ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ được dự báo đã tăng trong tuần trước./.