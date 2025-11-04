Ngày 4/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (4/11) đồng loạt giảm do nhu cầu yếu, khủng hoảng chip và nguồn cung tăng. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang, giữ ổn định quanh mức 394 - 422 đồng/TSC.

Giá cao su trong nước hôm nay ổn định quanh mức 394 - 422 đồng/TSC. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12 tại Thái Lan giảm 0,1% (0,09 Baht) xuống mức 67 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 giảm 0,3% (1 Yên) về mức 307 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su giảm 0,3% (50 Nhân dân tệ) về mức 14.525 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 giảm 0,4%, xuống 174 xu Mỹ/kg.

Giá cao su tại châu Á tiếp tục giảm khi hoạt động sản xuất của Trung Quốc suy yếu tháng thứ 7 liên tiếp, phản ánh nhu cầu trong nước yếu ớt tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tại Nhật Bản, đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định duy trì lãi suất ổn định, khiến tài sản định giá bằng yên trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, giá dầu toàn cầu hạ nhiệt do đồng USD mạnh lên và nguồn cung tăng từ các nhà sản xuất lớn, tạo áp lực lên giá cao su tự nhiên, vốn cạnh tranh với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu mỏ.

Theo công ty môi giới CICC Wealth Futures (Trung Quốc), các khu vực trồng cao su chủ chốt trong và ngoài nước đang bước vào mùa thu hoạch cao điểm. Thời tiết thuận lợi sẽ giúp nguồn cung nguyên liệu tăng nhanh hơn, qua đó kéo giá giảm thêm.

Bên cạnh đó, khủng hoảng chip liên quan đến hãng Nexperia tiếp tục ảnh hưởng đến ngành ô tô toàn cầu, khi nhiều nhà sản xuất phải giảm sản lượng hoặc tìm nguồn cung thay thế. Việc sản xuất ô tô sụt giảm đồng nghĩa với nhu cầu tiêu thụ lốp xe và cao su yếu đi, càng khiến giá cao su chịu sức ép.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg./.