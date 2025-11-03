Ngày 3/11: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng trong phiên đầu tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (3/11) tiếp đà tăng trong phiên đầu tuần nhờ tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ và kỳ vọng nhu cầu năng lượng khởi sắc trở lại. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,77 USD/thùng, tăng 0,62%; giá dầu WTI ở mốc 58,68 USD/thùng, tăng 2,52%.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 3/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,77 USD/thùng, tăng 0,62% (tương đương tăng 0,40 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 58,68 USD/thùng, tăng 2,52% (tương đương tăng 1,44 USD/thùng).

Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của giá dầu, sau khi chuỗi điều chỉnh trong tháng 10 khép lại với mức giảm lần lượt 2,6% (Brent) và 2% (WTI).

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc OPEC+ tăng sản lượng, giúp bù đắp phần thiếu hụt do các lệnh trừng phạt Mỹ, châu Âu áp lên xuất khẩu dầu Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Reuters, liên minh OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng dầu trong tháng 12, trong bối cảnh Saudi Arabia đẩy mạnh chiến lược giành lại thị phần toàn cầu. Tuy nhiên, giá dầu vẫn chịu sức ép khi kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc, chỉ số sản xuất PMI tháng 10 giảm tháng thứ 7 liên tiếp, phản ánh sức cầu yếu trong khu vực công nghiệp và năng lượng.

Giá dầu chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng phục hồi kinh tế, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và rủi ro dư cung khi OPEC+ xem xét điều chỉnh sản lượng. Giới phân tích nhận định thị trường sẽ còn dao động mạnh trong ngắn hạn, phụ thuộc vào diễn biến chính trị và nhu cầu năng lượng toàn cầu./.