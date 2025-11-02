Ngày 2/11: Giá dầu tiếp tục tăng

Sáng 2/11, cả giá dầu Brent và giá dầu WTI trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Trong nước, giá xăng dầu ổn định sau phiên điều chỉnh chiều 15h ngày 30/10.

Lúc 4h30 ngày 2/11/2025, giá dầu Brent ở mốc 64,77 USD/thùng

Thị trường thế giới

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 2/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,77 USD/thùng, tăng 0,62% (tương đương tăng 0,40 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,98 USD/thùng, tăng 0,68% (tương đương tăng 0,41 USD/thùng).

Giá dầu thế giới khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tuần với mức tăng nhẹ sau một phiên đầy biến động. Thị trường dầu bật tăng khi một số hãng truyền thông đưa tin rằng Mỹ có thể tiến hành không kích Venezuela trong vài giờ tới, nhưng sau đó giá dầu nhanh chóng điều chỉnh khi Tổng thống Trump phủ nhận thông tin này.

Bên cạnh đó, đồng USD đang ở gần mức cao nhất trong ba tháng so với các đồng tiền chủ chốt, khiến các hàng hóa định giá bằng USD như dầu thô trở nên đắt đỏ hơn với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Tính chung tháng 10, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 2,6% và 2%, do OPEC cùng các nhà sản xuất ngoài khối tăng mạnh sản lượng. Lượng cung bổ sung này cũng giúp giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây làm gián đoạn xuất khẩu dầu Nga sang các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.

Như vậy, tuần này, giá dầu ghi nhận 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ yếu, như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; cuộc đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau…

Giá xăng dầu trong nước

Giá ổn định tại kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 30/10, do Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.760 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.488 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.271 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.639 đồng/kg./.