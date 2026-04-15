Nhật Bản cam kết 10 tỷ USD giúp các nước đối phó với giá dầu tăng cao

Phát biểu tại Tokyo ngày 15/4, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết Nhật Bản “sẽ hợp tác với các nước châu Á để xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản thiết yếu bền vững”. Ảnh TL

Ngày 15/4, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã công bố sáng kiến ​​này tại một diễn đàn khu vực có sự tham gia của Nhật Bản và các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á.

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh phần lớn châu Á đang phải gánh chịu những gián đoạn trong nguồn cung dầu mỏ do cuộc chiến ở Trung Đông gây ra. Với giá dầu thô tăng vọt, viện trợ này nhằm mục đích giúp các quốc gia kém giàu hơn trong khu vực mua dầu từ các nhà cung cấp.

Đối với Nhật Bản, động thái này là một nỗ lực nhằm củng cố các ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng trong nước.

Đặc biệt, Đông Nam Á đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm nguồn cung dầu toàn cầu. Khu vực này là nhà sản xuất chính các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, vốn rất quan trọng để sản xuất mọi thứ từ nhựa đến quần áo - điều này cho thấy cuộc chiến ở Trung Đông không chỉ làm gián đoạn nguồn nhiên liệu mà còn là nguyên liệu thiết yếu cho ngành sản xuất toàn cầu.

Bà Takaichi cho biết, bà hy vọng khoản hỗ trợ tài chính này sẽ thúc đẩy các nhà máy ở Đông Nam Á. “Nhật Bản sẽ không chỉ đơn thuần cung cấp dầu cho các quốc gia đang gặp khó khăn do tình hình ở Trung Đông, mà sẽ hợp tác với các nước châu Á để xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản thiết yếu bền vững”, bà Takaichi nói, đồng thời cho biết thêm, sự hỗ trợ tài chính của Nhật Bản tương đương với lượng dầu nhập khẩu của Đông Nam Á trong một năm.

Nhật Bản sở hữu một trong những kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất thế giới - tương đương với nhu cầu tiêu thụ trong nước trong 254 ngày. Nước này đã bắt đầu giải phóng lượng dự trữ đó vào tháng trước.

Gần đây, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt naphtha, một dẫn xuất của dầu thô. Đầu tuần này, nhà sản xuất bồn cầu Toto của Nhật Bản cho biết họ đang tạm ngừng nhận đơn đặt hàng mới cho các sản phẩm nhà vệ sinh lắp ghép sẵn, với lý do thiếu hụt dung môi có nguồn gốc từ naphtha.

Những lo ngại cũng đang gia tăng về chuỗi cung ứng hàng hóa y tế có nguồn gốc từ dầu mỏ của Nhật Bản. Đầu tháng này, một số nhóm bệnh nhân và bác sĩ đã cùng nhau gửi yêu cầu tới Bộ Y tế Nhật Bản, kêu gọi các quan chức xác định những chuỗi cung ứng thiết bị y tế nào đang gặp rủi ro cao nhất do sản lượng các sản phẩm phụ từ dầu mỏ giảm.

Bà Takaichi cho biết Nhật Bản phụ thuộc vào các nước châu Á để cung cấp các vật tư như thiết bị chạy thận nhân tạo, thùng chứa chất thải và găng tay phẫu thuật. “Tình trạng thiếu nhiên liệu và gián đoạn chuỗi cung ứng ở châu Á sẽ cản trở việc nhập khẩu vật tư y tế từ châu Á về Nhật Bản”, bà cho biết. Do đó, Nhật Bản đang phân phối viện trợ “nhằm bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân”.