Tài chính quốc tế

Nhật Bản cam kết 10 tỷ USD giúp các nước đối phó với giá dầu tăng cao

Hoàng Lê

22:24 | 15/04/2026
(TBTCO) - Nhật Bản cho biết sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ USD hỗ trợ tài chính để giúp các quốc gia Đông Nam Á đối phó với giá dầu tăng vọt, đe dọa sản lượng các sản phẩm dầu mỏ trong khu vực.
Phát biểu tại Tokyo ngày 15/4, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết Nhật Bản “sẽ hợp tác với các nước châu Á để xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản thiết yếu bền vững”. Ảnh TL

Ngày 15/4, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã công bố sáng kiến ​​này tại một diễn đàn khu vực có sự tham gia của Nhật Bản và các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á.

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh phần lớn châu Á đang phải gánh chịu những gián đoạn trong nguồn cung dầu mỏ do cuộc chiến ở Trung Đông gây ra. Với giá dầu thô tăng vọt, viện trợ này nhằm mục đích giúp các quốc gia kém giàu hơn trong khu vực mua dầu từ các nhà cung cấp.

Đối với Nhật Bản, động thái này là một nỗ lực nhằm củng cố các ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng trong nước.

Đặc biệt, Đông Nam Á đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm nguồn cung dầu toàn cầu. Khu vực này là nhà sản xuất chính các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, vốn rất quan trọng để sản xuất mọi thứ từ nhựa đến quần áo - điều này cho thấy cuộc chiến ở Trung Đông không chỉ làm gián đoạn nguồn nhiên liệu mà còn là nguyên liệu thiết yếu cho ngành sản xuất toàn cầu.

Bà Takaichi cho biết, bà hy vọng khoản hỗ trợ tài chính này sẽ thúc đẩy các nhà máy ở Đông Nam Á. “Nhật Bản sẽ không chỉ đơn thuần cung cấp dầu cho các quốc gia đang gặp khó khăn do tình hình ở Trung Đông, mà sẽ hợp tác với các nước châu Á để xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản thiết yếu bền vững”, bà Takaichi nói, đồng thời cho biết thêm, sự hỗ trợ tài chính của Nhật Bản tương đương với lượng dầu nhập khẩu của Đông Nam Á trong một năm.

Nhật Bản sở hữu một trong những kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất thế giới - tương đương với nhu cầu tiêu thụ trong nước trong 254 ngày. Nước này đã bắt đầu giải phóng lượng dự trữ đó vào tháng trước.

Gần đây, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt naphtha, một dẫn xuất của dầu thô. Đầu tuần này, nhà sản xuất bồn cầu Toto của Nhật Bản cho biết họ đang tạm ngừng nhận đơn đặt hàng mới cho các sản phẩm nhà vệ sinh lắp ghép sẵn, với lý do thiếu hụt dung môi có nguồn gốc từ naphtha.

Những lo ngại cũng đang gia tăng về chuỗi cung ứng hàng hóa y tế có nguồn gốc từ dầu mỏ của Nhật Bản. Đầu tháng này, một số nhóm bệnh nhân và bác sĩ đã cùng nhau gửi yêu cầu tới Bộ Y tế Nhật Bản, kêu gọi các quan chức xác định những chuỗi cung ứng thiết bị y tế nào đang gặp rủi ro cao nhất do sản lượng các sản phẩm phụ từ dầu mỏ giảm.

Bà Takaichi cho biết Nhật Bản phụ thuộc vào các nước châu Á để cung cấp các vật tư như thiết bị chạy thận nhân tạo, thùng chứa chất thải và găng tay phẫu thuật. “Tình trạng thiếu nhiên liệu và gián đoạn chuỗi cung ứng ở châu Á sẽ cản trở việc nhập khẩu vật tư y tế từ châu Á về Nhật Bản”, bà cho biết. Do đó, Nhật Bản đang phân phối viện trợ “nhằm bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân”.

Từ khóa:
nhật bản giá dầu nguồn cung dầu dự trữ dầu mỏ giá dầu tăng

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
(TBTCO) - Giá vàng giảm nhẹ vào ngày 13/4 do lo ngại cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng, bắt nguồn từ việc đàm phán Mỹ - Iran thất bại đã đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay.
(TBTCO) - Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, các quan chức Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất khi cuộc chiến tranh Iran làm đảo lộn triển vọng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh cú sốc năng lượng và bất ổn toàn cầu kéo chậm tăng trưởng khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn được Ngân hàng Thế giới đánh giá là điểm sáng với dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và AI.
(TBTCO) - Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày 31/3, với giá vàng tương lai tại New York tăng 0,7% lên 4.589,30 USD/ounce, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất trong gần 17 năm.
(TBTCO) - Ngày 30/3, bang Washington (Mỹ) đã ban hành chính sách mới đánh thuế với thu nhập trên 1 triệu USD, trở thành bang do đảng Dân chủ lãnh đạo mới nhất áp thuế nhắm thẳng vào người giàu.
(TBTCO) - Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng, lãi suất có thể tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, kịch bản khả thi nhất có lẽ là không có biến động nào.
(TBTCO) - Cuộc chiến ở Trung Đông có nguy cơ làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phải vật lộn để kiềm chế trong nhiều năm.
