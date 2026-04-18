Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

17:40 | 18/04/2026
(TBTCO) - Ngày 17/4/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành phối hợp cùng Công ty TNHH Bất động sản Phú Hoàng Land đã tổ chức Lễ Công bố và Ký kết hợp tác chiến lược dự án Legacy 66. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của một biểu tượng sống mới tại khu vực trung tâm giao thương lâu đời bậc nhất Sài Gòn.
Sự tham gia của Phú Hoàng Land không chỉ đảm bảo năng lực triển khai kinh doanh, mà còn thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chủ đầu tư trong việc lựa chọn đối tác phù hợp, hướng đến mục tiêu phát triển dự án một cách bền vững và lâu dài.

Tại sự kiện, Chủ đầu tư Tân Thành đã chính thức ký kết hợp tác với Phú Hoàng Land trong vai trò đơn vị kinh doanh – tiếp thị. Với bề dày kinh nghiệm và mạng lưới rộng khắp, Phú Hoàng Land được kỳ vọng sẽ là cầu nối đưa Legacy 66 đến đúng tệp khách hàng mục tiêu một cách bài bản và hiệu quả.

Bên cạnh đó, dự án còn nhận được sự đồng hành bảo trợ tài chính từ các ngân hàng hàng đầu như Vietcombank, MB Bank và VietinBank. Sự góp mặt của các đối tác chiến lược trong lĩnh vực xây dựng và quản lý vận hành quốc tế (Savills) không chỉ đảm bảo tiến độ triển khai mà còn minh chứng cho tâm huyết của chủ đầu tư trong việc kiến tạo một không gian sống bền vững.

Tọa lạc tại số 66 Tân Thành, phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh, Legacy 66 sở hữu vị trí "vàng" tại lõi trung tâm với hai mặt tiền hiếm có. Dự án mang thông điệp "Hào quang di Sản", hướng tới việc khơi dậy những giá trị văn hóa đặc trưng của khu vực Chợ Lớn sầm uất.

Legacy 66 có tổng diện tích hơn 3.956 m², cung cấp ra thị trường 348 sản phẩm bao gồm căn hộ cao cấp và shophouse thương mại - dịch vụ. Hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, không gian sống tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, được vận hành bởi Savills

Đại diện chủ đầu tư cho biết, mỗi căn hộ tại Legacy 66 không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà còn là tổ ấm, là nơi bắt đầu những hành trình hạnh phúc của mỗi gia đình.

Trong bối cảnh quỹ đất nội thành ngày càng khan hiếm, Legacy 66 xuất hiện như một nguồn cung chất lượng cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Với mức giá dự kiến từ 119 triệu đồng/m², dự án được định vị tương xứng với giá trị vị trí và tiềm năng gia tăng dài hạn.

Theo thông tin từ lễ công bố, dự án dự kiến sẽ chính thức mở bán sau khoảng một tháng kể từ sự kiện này. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho thế hệ tài sản mới, nơi giá trị được tích lũy từ vị trí, văn hóa và thời gian.
Kỳ Phương
Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

(TBTCO) - Trong bức tranh biến động của thị trường, Hải Phòng bất ngờ lộ diện là mảnh ghép còn thiếu cho một danh mục đầu tư bền vững. Nếu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã chạm tới những ngưỡng giá đắt đỏ, thì nội đô Hải Phòng lại mang đến cơ hội sở hữu tài sản truyền đời với mức đầu tư tối ưu, phản ánh một khoảng cách giá trị cực lớn đang chờ được lấp đầy.
(TBTCO) - Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hứa hẹn sớm trở thành “chấm son” trên bản đồ hàng hải thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam với năng lực đón các siêu tàu container trọng tải lên tới 250.000 DWT.
(TBTCO) - Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 16%), phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ dự kiến khoảng 14%, đồng thời hoàn tất các đợt phát hành trước đó, đưa vốn điều lệ lên hơn 12.600 tỷ đồng trong năm 2026.
(TBTCO) - Ông Bùi Thành Nhơn vừa chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị NovaGroup cho ông Bùi Cao Nhật Quân.
Sau 10 năm mở rộng mạnh mẽ, thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược mới. Không còn thuần túy chạy theo quy mô, thị trường đang tập trung vào hiệu quả vận hành, hạ tầng hiện đại và các giá trị bền vững
(TBTCO) - Chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ mới - nơi mà giá trị thực, tính minh bạch và sự bền vững sẽ là những yếu tố quyết định thành công. Nhà đầu tư biết nắm bắt xu hướng, lựa chọn đúng phân khúc và kiên định với chiến lược dài hạn sẽ là người chiến thắng trong giai đoạn tới.
Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị và xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Bằng các công trình hạ tầng trọng điểm và chiến lược phát triển đồng bộ, Quảng Ninh đang mở rộng không gian phát triển và tạo ra cơ hội mới cho khu vực.
