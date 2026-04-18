Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

Sự tham gia của Phú Hoàng Land không chỉ đảm bảo năng lực triển khai kinh doanh, mà còn thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chủ đầu tư trong việc lựa chọn đối tác phù hợp, hướng đến mục tiêu phát triển dự án một cách bền vững và lâu dài.

Tại sự kiện, Chủ đầu tư Tân Thành đã chính thức ký kết hợp tác với Phú Hoàng Land trong vai trò đơn vị kinh doanh – tiếp thị. Với bề dày kinh nghiệm và mạng lưới rộng khắp, Phú Hoàng Land được kỳ vọng sẽ là cầu nối đưa Legacy 66 đến đúng tệp khách hàng mục tiêu một cách bài bản và hiệu quả.

Bên cạnh đó, dự án còn nhận được sự đồng hành bảo trợ tài chính từ các ngân hàng hàng đầu như Vietcombank, MB Bank và VietinBank. Sự góp mặt của các đối tác chiến lược trong lĩnh vực xây dựng và quản lý vận hành quốc tế (Savills) không chỉ đảm bảo tiến độ triển khai mà còn minh chứng cho tâm huyết của chủ đầu tư trong việc kiến tạo một không gian sống bền vững.

Tọa lạc tại số 66 Tân Thành, phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh, Legacy 66 sở hữu vị trí "vàng" tại lõi trung tâm với hai mặt tiền hiếm có. Dự án mang thông điệp "Hào quang di Sản", hướng tới việc khơi dậy những giá trị văn hóa đặc trưng của khu vực Chợ Lớn sầm uất.

Legacy 66 có tổng diện tích hơn 3.956 m², cung cấp ra thị trường 348 sản phẩm bao gồm căn hộ cao cấp và shophouse thương mại - dịch vụ. Hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, không gian sống tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, được vận hành bởi Savills

Đại diện chủ đầu tư cho biết, mỗi căn hộ tại Legacy 66 không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà còn là tổ ấm, là nơi bắt đầu những hành trình hạnh phúc của mỗi gia đình.

Trong bối cảnh quỹ đất nội thành ngày càng khan hiếm, Legacy 66 xuất hiện như một nguồn cung chất lượng cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Với mức giá dự kiến từ 119 triệu đồng/m², dự án được định vị tương xứng với giá trị vị trí và tiềm năng gia tăng dài hạn.