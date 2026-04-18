Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

18:34 | 18/04/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Vinhomes vừa công bố chương trình siêu hỗ trợ lãi suất từ 0 - 6%/năm trong vòng 5 năm cho khách mua nhà từ 20/4 - 20/7/2026. Đây là ưu đãi chưa từng có từ chủ đầu tư nhằm chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng, đồng thời tạo đòn bẩy mạnh mẽ kích cầu thị trường, đón đầu chu kỳ phát triển mới.
Chính sách siêu hỗ trợ lãi suất áp dụng đồng loạt cho tất cả dự án Vinhomes đang bán trên toàn quốc đến hết ngày 20/7/2026. Khách hàng đã mua nhà từ ngày 1/1/2026 trở lại đây theo chính sách hỗ trợ lãi suất cũng được hỗ trợ tương ứng.

Cụ thể, khách mua nhà Vinhomes theo chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ được cố định lãi suất lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm.

Khách hàng sẽ được cố định lãi suất lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm, áp dụng với tất cả các dự án Vinhomes trên cả nước.

Tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng có thể linh hoạt chọn 1 trong 5 gói hỗ trợ. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm - khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 14% - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).

Đặc biệt, các gói vay từ 18 tháng đến 36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định, thay vì bị thả nổi theo thị trường, khách mua nhà sẽ được Vinhomes hỗ trợ tiếp sức thêm tới 2 năm với mức khóa trần tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả.

Với mức lãi suất theo năm được áp dụng cố định thấp nhất là 0% và cao nhất là khoảng 6% cho thời gian lên tới 5 năm - Vinhomes đang đảm bảo cho khách hàng mặt bằng lãi suất hầu như thấp hơn các chương trình cho vay đối với nhà ở xã hội và lãi suất huy động tiền gửi của các ngân hàng hiện tại.

Chương trình siêu ưu đãi của Vinhomes không chỉ cung cấp “phao bảo hiểm rủi ro” tốt nhất mà còn là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu tài sản thực, pháp lý đầy đủ, giá cả hợp lý.

Việc Vinhomes chủ động nâng cấp chính sách hỗ trợ lãi suất đã công bố ngày 20/3/2026 (khóa trần 9%/ năm) về mức trần lãi suất khoảng 6% cho tất cả các kỳ hạn hỗ trợ lãi suất, cho thấy tinh thần chia sẻ và cam kết đồng hành lâu dài với các khách hàng. Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, biến động khó lường, chương trình siêu ưu đãi của Vinhomes không chỉ cung cấp “phao bảo hiểm rủi ro” tốt nhất; mà còn là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu tài sản thực, pháp lý đầy đủ, giá cả hợp lý với lộ trình tài chính rõ ràng và dài hạn.

Với thị trường, chương trình mới của Vinhomes là bước tiến đột phá, tạo lập tâm lý vững vàng cho người mua, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy thanh khoản, kéo thị trường tiếp tục đi lên theo xu hướng tích cực.

Chương trình mới của Vinhomes là bước tiến đột phá, tạo lập tâm lý vững vàng cho người mua, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy thanh khoản thị trường.

Việc Vinhomes chủ động nâng cấp chương trình hỗ trợ lãi suất siêu khủng tiếp tục khẳng định đẳng cấp dẫn dắt của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam và hàng đầu khu vực, luôn tiên phong kiến tạo những giải pháp thúc đẩy thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho đông đảo người dân./.

Khách hàng được tùy chọn một trong 5 gói hỗ trợ lãi suất sau:

Hải Băng
(TBTCO) - Trong bức tranh biến động của thị trường, Hải Phòng bất ngờ lộ diện là mảnh ghép còn thiếu cho một danh mục đầu tư bền vững. Nếu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã chạm tới những ngưỡng giá đắt đỏ, thì nội đô Hải Phòng lại mang đến cơ hội sở hữu tài sản truyền đời với mức đầu tư tối ưu, phản ánh một khoảng cách giá trị cực lớn đang chờ được lấp đầy.
(TBTCO) - Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hứa hẹn sớm trở thành “chấm son” trên bản đồ hàng hải thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam với năng lực đón các siêu tàu container trọng tải lên tới 250.000 DWT.
(TBTCO) - Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 16%), phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ dự kiến khoảng 14%, đồng thời hoàn tất các đợt phát hành trước đó, đưa vốn điều lệ lên hơn 12.600 tỷ đồng trong năm 2026.
(TBTCO) - Ông Bùi Thành Nhơn vừa chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị NovaGroup cho ông Bùi Cao Nhật Quân.
Sau 10 năm mở rộng mạnh mẽ, thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược mới. Không còn thuần túy chạy theo quy mô, thị trường đang tập trung vào hiệu quả vận hành, hạ tầng hiện đại và các giá trị bền vững
(TBTCO) - Trong năm 2026, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt, mã Ck: PDR) sẽ triển khai và bán hàng tại 6 dự án trọng điểm, gồm: Dự án chung cư cao tầng tại trung tâm đô thị, Thuận An 1, Phước Hải, Poulo Condor, Quy Nhơn Iconic, Han River.
(TBTCO) - Chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ mới - nơi mà giá trị thực, tính minh bạch và sự bền vững sẽ là những yếu tố quyết định thành công. Nhà đầu tư biết nắm bắt xu hướng, lựa chọn đúng phân khúc và kiên định với chiến lược dài hạn sẽ là người chiến thắng trong giai đoạn tới.
