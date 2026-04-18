Ngày 18/4: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

06:47 | 18/04/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (18/4) đồng loạt tăng. Đặc biệt, giá cao su tại Nhật Bản phục hồi sau 6 phiên giảm liên tiếp khi tâm lý thị trường được cải thiện. Trong nước, giá cao su vẫn giữ ổn định, không có điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp chủ động duy trì giá, chờ tín hiệu rõ ràng từ thị trường quốc tế để điều chỉnh phù hợp.
Ngày 18/4: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,7% (0,6 baht) lên mức 80,7 baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,6% (2,3 Yên) lên mức 381,7 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,42% (70 Nhân dân tệ) lên mức 16.690 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giao dịch ở mức 203,6 US cent Mỹ/kg, tăng 0,5%.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã có dấu hiệu phục hồi, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran cùng với các số liệu kinh tế khả quan từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới.

Tại Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 2 Yên, tương đương 0,51%, lên mức 390,6 Yên/kg (tương đương 2,46 USD/kg), qua đó chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 6 phiên liên tiếp.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 55 Nhân dân tệ, tương đương 0,33% lên mức 16.805 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 2.465,27 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene được giao dịch sôi động nhất kỳ hạn tháng 5/2026 cũng tăng 140 Nhân dân tệ, tương đương 0,87% lên 16.245 Nhân dân tệ/tấn.

Mùa khai thác cao su tại các nước sản xuất lớn như Thái Lan và Việt Nam đang bắt đầu, dự kiến sẽ làm tăng nguồn cung và hạn chế đà tăng giá trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su trong nước vẫn giữ ổn định, không có điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp chủ động duy trì giá, chờ tín hiệu rõ ràng từ thị trường quốc tế để điều chỉnh phù hợp. Việc ổn định giá giúp các hộ nông dân yên tâm sản xuất, không bị ảnh hưởng bởi biến động bất thường của thị trường quốc tế. Đây là động thái nhằm bảo đảm lợi nhuận, đồng thời tránh rủi ro khi thị trường thế giới đang biến động mạnh.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
