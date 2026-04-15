Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Làm rõ phương án thanh toán

Vừa có thêm những chỉ dẫn quan trọng cho phương án đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen nếu chiểu theo Công văn số 4058/BTC-KTĐP vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng vào giữa tuần trước.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2118/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về việc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cho phép Tập đoàn Sun Group đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42), đoạn từ Quảng Ngãi đến Măng Đen.

Phối cảnh cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn qua khu vực Măng Đen.

Tại công văn số 4058, Bộ Tài chính cho rằng, việc Sun Group đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển mạng lưới hạ tầng và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước là phù hợp với chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Điều 69 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Tuy nhiên, trong nội dung đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen gửi Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 85/2026/CV-SHD ngày 3/3/2026, nhà đầu tư chưa đề xuất rõ phương thức thanh toán hợp đồng BT bằng tiền hay bằng quỹ đất.

Các dự án hạ tầng lớn tại khu vực Măng Đen - Quảng Ngãi Để phục vụ du lịch và đảm bảo quốc phòng an ninh, ngoài tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, trên địa bàn Măng Đen, Bộ Xây dựng đang xem xét đưa Cảng hàng không Măng Đen vào Quy hoạch mạng lưới cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay này có quy mô khoảng 350 ha, vị trí dự kiến tại xã Măng Đen, cách Cảng hàng không Pleiku khoảng 73 km về phía Đông Bắc, cách Cảng hàng không Phù Cát khoảng 105 km về phía Tây Bắc, cách Cảng hàng không Chu Lai khoảng 93 km về phía Tây Nam. Công suất quy hoạch dự kiến đến năm 2030 của Cảng hàng không Măng Đen là khoảng 1 triệu hành khách/năm (được định hướng cải tạo dây chuyền để khai thác vượt công suất cho giai đoạn sau năm 2030); cấp sân bay 4C (theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO).

Bên cạnh đó, tại Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 20/11/2025 và công văn số 1378/UBND-KTTH ngày 22/2/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42) để trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo đó, Dự án tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, với phương án thanh toán bằng ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 12.550 tỷ đồng (tương đương 50% tổng mức đầu tư), phần còn lại thanh toán bằng quỹ đất của địa phương.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Măng Đen đến cuối tuyến, xã Đăk Hà, có chiều dài khoảng 54 km, được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 18.900 tỷ đồng và sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương.

Theo Bộ Tài chính, trong cả các văn bản nói trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi và nhà đầu tư đều đề xuất triển khai đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Măng Đen theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, nhưng chưa thống nhất về phương thức thanh toán.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất thanh toán 50% tổng mức đầu tư bằng ngân sách trung ương và phần còn lại bằng quỹ đất, trong khi nhà đầu tư chưa làm rõ phương án thanh toán.

“Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền cần yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi và nhà đầu tư sớm thống nhất về hình thức đầu tư và phương thức thanh toán, bao gồm nguồn vốn và quỹ đất, nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và làm cơ sở triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” - công văn số 4058 của Bộ Tài chính nêu rõ.

Tâm điểm Măng Đen

Trước đó, Tập đoàn Sun Group đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu đầu tư Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Tuyến đường được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 80 - 100 theo TCVN 5729:2012, với quy mô 4 làn xe và bề rộng nền đường từ 22 m đến 24,75 m, với tổng mức đầu tư khoảng 25.100 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhu cầu kết nối liên vùng, đặc biệt là kết nối khu vực Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung và các hành lang kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng, việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, được xác định là yêu cầu cấp thiết và mang tính chiến lược lâu dài.

Việc sớm triển khai dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực kết nối vùng, nâng cao tính cơ động, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo động lực phát triển đồng đều giữa các khu vực trong tỉnh. Dự án cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, điều hành địa phương sau sáp nhập, đáp ứng nhu cầu giao thương và đi lại ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực Măng Đen theo định hướng đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng văn hóa tầm cỡ quốc gia và khu vực, qua đó lan tỏa phát triển kinh tế vùng và thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với đề xuất của Sun Group, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện theo đúng quy định và trong phạm vi nhiệm vụ được giao, với mong muốn sớm đầu tư tuyến cao tốc này và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, kết nối các vùng miền trong tỉnh, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội./.