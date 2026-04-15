Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

14:30 | 15/04/2026
(TBTCO) - Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại của cư dân biên giới và ký Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Các văn kiện bao gồm Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản Ghi nhớ hợp tác giữa TP. Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và TP. Bắc Kinh, Thủ đô nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng ký Nghị định thư về thiết lập, quản lý và vận hành đường dây nóng cấp Bộ trưởng giữa hai Bộ; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh ký 2 văn kiện: Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2026 - 2030 và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Ảnh: TTXVN.

Nghị định thư về thiết lập, quản lý và vận hành đường dây nóng cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công an nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ hai nước; Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh ký Bản Ghi nhớ hợp tác hai thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh, giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: TTXVN.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; ký 2 văn kiện: Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc và Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam.

Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Lễ ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục Trung Quốc và ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc. Ảnh: .TTXVN

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại cư dân biên giới.

Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Lễ ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc; ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2026 - 2027 giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Thỏa thuận tăng cường hợp tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2026 - 2027 giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Công thư trao đổi về Dự án xây mới cơ sở 2 giai đoạn I Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Những năm qua, Việt Nam và Trung Quốc hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư duy trì đà phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, hai năm liền (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước./.

Theo TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

