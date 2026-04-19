ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

Điểm nghẽn của nhiều hộ kinh doanh không nằm ở doanh thu, mà ở cách vận hành còn thủ công, phụ thuộc vào kinh nghiệm và nhân sự. Trước những thay đổi về quy định và chính sách, việc hoạt động kinh doanh được vận hành minh bạch và chuẩn hóa được coi là một trong yêu cầu cấp thiết với các chủ kinh doanh.

Gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng do ACB phối hợp cùng FinOne triển khai được thiết kế để giải quyết trực diện vấn đề này, thông qua hỗ trợ toàn diện cả hạ tầng thanh toán lẫn công cụ quản lý. Theo đó, hộ kinh doanh được miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán, bao gồm POS, QR và các thiết bị liên quan; đồng thời miễn phí phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử.

Gói đào tạo trị giá 20 triệu đồng của ACB tập trung vào các kỹ năng phát triển kinh doanh trên nền tảng số như thương mại điện tử, TikTok Shop, livestream, tiếp thị liên kết, quảng cáo số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Quan trọng hơn, chương trình được thiết kế theo hướng thực chiến, giúp hộ kinh doanh không chỉ hiểu cách vận hành các nền tảng, có thể trực tiếp triển khai, tối ưu hoạt động bán hàng, mà còn mở rộng thị trường vượt ra ngoài khu vực kinh doanh truyền thống.

Không chỉ dừng ở vận hành và bán hàng, bài toán lớn hơn của hộ kinh doanh là làm sao thoát khỏi giới hạn của tệp khách quen và mở rộng ra một thị trường đủ lớn.

Thông qua hệ sinh thái ACB Rewards, các hộ kinh doanh có thể quảng cáo thương hiệu, kết nối và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng của ACB chỉ trong vài lượt nhấp chuột. Đây không chỉ là một kênh quảng bá, mà là một “điểm chạm” giúp hộ kinh doanh từng bước xây dựng nhận diện, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng ở quy mô rộng hơn. Quan trọng hơn, việc được đặt trong một hệ sinh thái có sẵn lưu lượng người dùng giúp hộ kinh doanh rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm khách hàng, từ đó chuyển trọng tâm từ “tìm kiếm đơn hàng” sang “xây dựng thương hiệu và phát triển lâu dài”.

Để giảm áp lực chi phí trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, ACB triển khai giải pháp đồng hành cùng hộ kinh doanh: giảm 1% lãi suất vay với tổng hạn mức lên đến 5.000 tỷ đồng. Từ đó, hộ kinh doanh có thể chủ động bổ sung hàng hóa, đầu tư vào kênh bán hàng và mở rộng hoạt động theo nhu cầu thực tế.

Với cách tiếp cận này, ACB không chỉ tham gia cùng hoạt động kinh doanh của khách hàng, mà đang góp phần định hình lại cách hộ kinh doanh phát triển từ những mô hình nhỏ lẻ sang những thực thể có khả năng mở rộng, cạnh tranh và tăng trưởng bền vững trên quy mô lớn hơn./.