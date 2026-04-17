Thuế - Hải quan

Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

Bài và ảnh: Văn Học

18:43 | 17/04/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 15/4/2026, số hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã thực hiện nộp tờ khai tháng là 31 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Hơn 2 nghìn hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai quý.
50.624 hộ kinh doanh gửi thông báo số tài khoản đến cơ quan thuế

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, Thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai thuế. Theo số liệu thống kê của Thuế tỉnh Phú Thọ, đến ngày 15/4/2026, số hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến từ 500 triệu đồng trở xuống đã thực hiện gửi thông báo số tài khoản đến cơ quan thuế là 50.624 hộ, chiếm 52% tổng số hộ kinh doanh đang quản lý thuế.

Hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 500 triệu đồng đến 50 tỷ đồng đã thực hiện nộp tờ khai quý I/2026 là 2.005 hộ, đạt tỷ lệ 23% trên tổng số hộ. Hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã thực hiện nộp tờ khai tháng là 31 hộ, đạt tỷ lệ 100% tổng số hộ.

Công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép số sách, kế toán bán hàng theo quy định.

Đánh giá về kết quả đạt được này, bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là thành quả của những nỗ lực không có ngày nghỉ của các lãnh đạo Thuế tỉnh, lãnh đạo Thuế cơ sở và các công chức thuế tại các đơn vị trong suốt thời gian qua.

Bà Nga cho biết thêm, cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, công chức thuế, trước đó, Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-PTH ngày 9/1/2026 về việc triển khai Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”. Đặc biệt, ngay sau khi Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC được ban hành vào ngày 5/3/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 16/KH-PTH, phát động 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn.

Thuế tỉnh Phú Thọ và các Thuế cơ sở đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ thuế điện tử để hỗ trợ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mở tài khoản, đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử để kê khai, nộp thuế thuận lợi.

Từ đó, nâng cao tỷ lệ kê khai đúng hạn, giảm thiểu sai sót cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; góp phần nâng cao tính tuân thủ tự nguyện và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Theo đó, các Thuế cơ sở trực thuộc đã tổ chức lực lượng hỗ trợ theo hướng bám sát địa bàn, phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng khu vực, từng nhóm hộ kinh doanh; tăng cường hỗ trợ trực tiếp, nhất là đối với các hộ mới chuyển đổi sang phương pháp kê khai hoặc còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh hỗ trợ đa dạng, bao gồm: đường dây nóng, nhóm Zalo, bộ phận “một cửa”, đồng thời tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo thực hành, tập trung vào việc hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile, các ứng dụng hỗ trợ của ngành Thuế và các phần mềm hỗ trợ bảo đảm nội dung hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Các mốc thời gian hộ kinh doanh cần lưu ý

Thời gian thực hiện khai thuế, nộp tờ khai và các thủ tục về thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp theo tháng (tháng 1, 2, 3 năm 2026) và nộp theo quý (quý I/2026) theo quy định của pháp luật không còn nhiều. Để hạn chế rủi ro trong kê khai thuế và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần chủ động thực hiện đồng bộ một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, nắm vững và cập nhật kịp thời chính sách pháp luật thuế. Hộ kinh doanh cần thường xuyên theo dõi các quy định mới về thuế, hóa đơn điện tử, phương pháp tính thuế…, thông qua các kênh chính thức của cơ quan thuế hoặc tham gia các chương trình tập huấn, hỗ trợ do cơ quan thuế tổ chức: các quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, như nghĩa vụ thông báo số tài khoản, thời hạn kê khai, nộp thuế và chế độ sổ sách kế toán.

Thứ hai, thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ. Mọi hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần lập hóa đơn theo đúng quy định, phản ánh trung thực, đầy đủ doanh thu phát sinh; tránh tình trạng ghi nhận không đầy đủ doanh thu hoặc sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Thực hiện quản lý sổ sách, dữ liệu kinh doanh một cách minh bạch.

Việc lưu trữ đầy đủ chứng từ đầu vào, đầu ra, sổ theo dõi doanh thu, chi phí sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng đối chiếu khi cần thiết, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Thứ ba, kê khai, nộp thuế đúng, đủ và đúng thời hạn. Hộ kinh doanh cần xác định chính xác doanh thu, ngành nghề kinh doanh để áp dụng đúng tỷ lệ thuế; đồng thời thực hiện kê khai trung thực, không bỏ sót nguồn thu, không kê khai sai nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Trong tháng 4, các mốc thời gian hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý và những việc cần làm là: ngày 20/4/2026 là thời hạn cuối cùng gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, ví điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống.

Nộp hồ sơ khai thuế tháng 1, 2, 3 năm 2026 kèm thông báo số tài khoản ngân hàng và bảng kê hàng tồn kho là ngày 31/12/2025 đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng kê khai theo tháng. Ngày 30/4/2026 là thời hạn nộp tờ khai quý I/2025 kèm thông báo số tài khoản ngân hàng và bảng kê hàng tồn kho 31/12/2025 đối với hộ kinh doanh kê khai theo quý; tuy nhiên, do năm 2026 các ngày này trùng nghỉ lễ, nên hạn cuối là ngày 4/5/2026.

Thứ tư, chủ động phối hợp với cơ quan thuế. Khi có vướng mắc, hộ kinh doanh cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn kịp thời; đồng thời thực hiện nghiêm túc các yêu cầu giải trình, cung cấp thông tin khi có đề nghị từ cơ quan thuế./.

Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

Khối ngoại mua ròng gần 50 tỷ đồng, tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Vingroup

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, hàng loạt cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp và doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, giải thể từ đầu năm 2025. Việc thay đổi mô hình tổ chức khiến người lao động gặp một số vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số

(TBTCO) - Để định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu ngành cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào.
Thuế tỉnh Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát rủi ro hóa đơn cho công chức thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tập huấn lớp bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng phân tích rủi ro và kiểm tra xử lý về hóa đơn, chứng từ ” dành cho công chức đang công tác tại các bộ phận kiểm tra, quản lý doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh.
Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

(TBTCO) - Không chỉ dừng ở việc làm rõ quy định pháp luật, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2026, các nội dung trao đổi còn phản ánh rõ định hướng cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế theo hướng số hóa, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.
Đề xuất thêm ưu đãi thuế với doanh nghiệp có quy mô nhỏ

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu theo mức quy định của Chính phủ.
Thuế TP. Huế thu nội địa 3 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Ngay từ những ngày đầu năm, Thuế TP. Huế đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu. Kết quả lũy kế đến ngày 31/3/2026, đơn vị thu nội địa được 3.584 tỷ đồng, đạt 25% dự toán và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.
Hải quan hoả tốc chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép cán nóng

(TBTCO) - Cục Hải quan đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Quyết định số 612/QĐ-BCT (ngày 2/4/2026) của Bộ trưởng Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc.
Hải quan đồng loạt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Central Retail Việt Nam kết nối giao thương với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã

Central Retail Việt Nam kết nối giao thương với 28 doanh nghiệp, hợp tác xã

Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư chứng khoán không được cấp phép

Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

Chứng khoán SHS: Tái cấu trúc toàn diện, mục tiêu vào top 5 thị phần môi giới

Chứng khoán SHS: Tái cấu trúc toàn diện, mục tiêu vào top 5 thị phần môi giới

Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên

Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên

Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng