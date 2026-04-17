Phú Thọ: 100% hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã nộp tờ khai thuế

50.624 hộ kinh doanh gửi thông báo số tài khoản đến cơ quan thuế

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, Thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai thuế. Theo số liệu thống kê của Thuế tỉnh Phú Thọ, đến ngày 15/4/2026, số hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến từ 500 triệu đồng trở xuống đã thực hiện gửi thông báo số tài khoản đến cơ quan thuế là 50.624 hộ, chiếm 52% tổng số hộ kinh doanh đang quản lý thuế.

Hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 500 triệu đồng đến 50 tỷ đồng đã thực hiện nộp tờ khai quý I/2026 là 2.005 hộ, đạt tỷ lệ 23% trên tổng số hộ. Hộ kinh doanh có doanh thu năm dự kiến trên 50 tỷ đồng đã thực hiện nộp tờ khai tháng là 31 hộ, đạt tỷ lệ 100% tổng số hộ.

Công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép số sách, kế toán bán hàng theo quy định.

Đánh giá về kết quả đạt được này, bà Nguyễn Thị Hương Nga - Phó Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là thành quả của những nỗ lực không có ngày nghỉ của các lãnh đạo Thuế tỉnh, lãnh đạo Thuế cơ sở và các công chức thuế tại các đơn vị trong suốt thời gian qua.

Bà Nga cho biết thêm, cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, công chức thuế, trước đó, Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-PTH ngày 9/1/2026 về việc triển khai Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”. Đặc biệt, ngay sau khi Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC được ban hành vào ngày 5/3/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 16/KH-PTH, phát động 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn.

Thuế tỉnh Phú Thọ và các Thuế cơ sở đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ thuế điện tử để hỗ trợ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mở tài khoản, đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử để kê khai, nộp thuế thuận lợi. Từ đó, nâng cao tỷ lệ kê khai đúng hạn, giảm thiểu sai sót cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; góp phần nâng cao tính tuân thủ tự nguyện và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Theo đó, các Thuế cơ sở trực thuộc đã tổ chức lực lượng hỗ trợ theo hướng bám sát địa bàn, phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng khu vực, từng nhóm hộ kinh doanh; tăng cường hỗ trợ trực tiếp, nhất là đối với các hộ mới chuyển đổi sang phương pháp kê khai hoặc còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Thuế tỉnh Phú Thọ cũng đã chỉ đạo thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh hỗ trợ đa dạng, bao gồm: đường dây nóng, nhóm Zalo, bộ phận “một cửa”, đồng thời tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo thực hành, tập trung vào việc hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile, các ứng dụng hỗ trợ của ngành Thuế và các phần mềm hỗ trợ bảo đảm nội dung hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Các mốc thời gian hộ kinh doanh cần lưu ý

Thời gian thực hiện khai thuế, nộp tờ khai và các thủ tục về thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp theo tháng (tháng 1, 2, 3 năm 2026) và nộp theo quý (quý I/2026) theo quy định của pháp luật không còn nhiều. Để hạn chế rủi ro trong kê khai thuế và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần chủ động thực hiện đồng bộ một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, nắm vững và cập nhật kịp thời chính sách pháp luật thuế. Hộ kinh doanh cần thường xuyên theo dõi các quy định mới về thuế, hóa đơn điện tử, phương pháp tính thuế…, thông qua các kênh chính thức của cơ quan thuế hoặc tham gia các chương trình tập huấn, hỗ trợ do cơ quan thuế tổ chức: các quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, như nghĩa vụ thông báo số tài khoản, thời hạn kê khai, nộp thuế và chế độ sổ sách kế toán.

Thứ hai, thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ. Mọi hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần lập hóa đơn theo đúng quy định, phản ánh trung thực, đầy đủ doanh thu phát sinh; tránh tình trạng ghi nhận không đầy đủ doanh thu hoặc sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Thực hiện quản lý sổ sách, dữ liệu kinh doanh một cách minh bạch.

Việc lưu trữ đầy đủ chứng từ đầu vào, đầu ra, sổ theo dõi doanh thu, chi phí sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng đối chiếu khi cần thiết, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Thứ ba, kê khai, nộp thuế đúng, đủ và đúng thời hạn. Hộ kinh doanh cần xác định chính xác doanh thu, ngành nghề kinh doanh để áp dụng đúng tỷ lệ thuế; đồng thời thực hiện kê khai trung thực, không bỏ sót nguồn thu, không kê khai sai nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Trong tháng 4, các mốc thời gian hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý và những việc cần làm là: ngày 20/4/2026 là thời hạn cuối cùng gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, ví điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống.

Nộp hồ sơ khai thuế tháng 1, 2, 3 năm 2026 kèm thông báo số tài khoản ngân hàng và bảng kê hàng tồn kho là ngày 31/12/2025 đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng kê khai theo tháng. Ngày 30/4/2026 là thời hạn nộp tờ khai quý I/2025 kèm thông báo số tài khoản ngân hàng và bảng kê hàng tồn kho 31/12/2025 đối với hộ kinh doanh kê khai theo quý; tuy nhiên, do năm 2026 các ngày này trùng nghỉ lễ, nên hạn cuối là ngày 4/5/2026.

Thứ tư, chủ động phối hợp với cơ quan thuế. Khi có vướng mắc, hộ kinh doanh cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn kịp thời; đồng thời thực hiện nghiêm túc các yêu cầu giải trình, cung cấp thông tin khi có đề nghị từ cơ quan thuế./.