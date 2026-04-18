VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026. Báo cáo cho thấy, tăng trưởng cốt lõi từ tín dụng cải thiện rõ rệt, thể hiện ở thu nhập lãi thuần đạt 675,5 tỷ đồng, tăng 10,3% (tăng thêm 63 tỷ đồng), phản ánh hoạt động tín dụng duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường có nhiều chuyển biến.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của VietABank đạt 508,5 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự cải thiện đồng thời ở hoạt động cốt lõi và các nguồn thu ngoài lãi, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt chi phí và rủi ro tín dụng. Tỷ trọng nguồn thu ngoài lãi trong quý I/2026 đạt 12,9%, tăng khá mạnh so với mức 9,6% trong quý I/2025.

Bên cạnh đó, nguồn thu ngoài lãi bứt phá mạnh. Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh quý I/2026 đến từ mảng dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng tới 64,8% lên 65,9 tỷ đồng, đóng góp thêm 26 tỷ đồng.

Đây là mức tăng trưởng nổi bật trong nhiều quý gần đây, tỷ trọng thu phí dịch vụ/tổng thu nhập thuần đã được cải thiện tốt khi chiếm 8,4%; cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập và định hướng đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi của VietABank đang phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong các lĩnh vực thanh toán, ngân hàng số và hợp tác đối tác chiến lược.

VietABank đã ghi nhận bước đi đáng chú ý trong chiến lược mở rộng tệp khách hàng hộ kinh doanh với sản phẩm tài khoản hộ kinh doanh kết hợp với VNPAY và nền tảng số ezSHOP.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi 9,8 tỷ đồng, tăng mạnh 145%, trong khi mảng mua bán chứng khoán đầu tư đảo chiều từ lỗ sang lãi nhẹ. Thu nhập khác cũng tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, giúp tổng thu nhập hoạt động tăng 16,5% (tăng 110 tỷ đồng) lên 775,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng giảm sâu chỉ còn 11,6 tỷ đồng, giảm tới 86,7% so với cùng kỳ (giảm 76 tỷ đồng). Đây là yếu tố “đòn bẩy” lớn nhất giúp lợi nhuận bật tăng. Theo đại diện VietABank, việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng duy trì ở mức thấp và giảm đáng kể so với cùng kỳ cho thấy danh mục tài sản của ngân hàng đang được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tăng 13,5% nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng tổng thu nhập hoạt động (16,5%), giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng 18,1%.

Với kết quả lợi nhuận trước thuế tăng cao ngay từ quý đầu năm, VietABank đã tạo được đà tâm lý tích cực cho cổ đông và thị trường. Việc kết hợp hiệu quả giữa tăng trưởng doanh thu dịch vụ và kiểm soát tốt chất lượng tín dụng đang giúp VietABank khẳng định năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng hạ nhiệt theo định hướng điều hành từ Ngân hàng Nhà nước, VietABank đã chủ động tuân thủ và điều chỉnh lãi suất huy động từ ngày 10/4, đồng thời tiếp tục các chính sách nhằm phát triển tiền gửi không kỳ hạn (CASA), góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện biên lãi ròng (NIM).

Các chỉ tiêu quy mô hoạt động của VietABank ghi nhận nhiều diễn biến tích cực. Đến cuối quý I/2026, tổng tài sản đạt 142,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng khi cho vay khách hàng tăng 2,2% so với cuối năm 2025, đạt 90.752,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, danh mục chứng khoán đầu tư tăng mạnh 18%, lên 22.670 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu cuối quý I/2026 của VietABank ở mức 1.171,7 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cuối năm trước. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở sự dịch chuyển trong cơ cấu các nhóm nợ: nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm mạnh từ 505,8 tỷ xuống còn 3,3 tỷ đồng, trong khi nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng từ 5,9 tỷ đồng lên 505,3 tỷ đồng, cho thấy sự dịch chuyển nhóm nợ./.