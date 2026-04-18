Ngân hàng - Bảo hiểm

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

Ánh Tuyết

17:38 | 18/04/2026
(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh 44,1% lên 508,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 35% kế hoạch năm. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Đặc biệt, chi phí dự phòng giảm sâu 86,7% so với cùng kỳ, trở thành “đòn bẩy” chính giúp lợi nhuận bứt phá.
VietABank lập đỉnh lợi nhuận trên 1.600 tỷ đồng, song hành tăng vốn và siết chặt dự phòng VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026. Báo cáo cho thấy, tăng trưởng cốt lõi từ tín dụng cải thiện rõ rệt, thể hiện ở thu nhập lãi thuần đạt 675,5 tỷ đồng, tăng 10,3% (tăng thêm 63 tỷ đồng), phản ánh hoạt động tín dụng duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường có nhiều chuyển biến.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của VietABank đạt 508,5 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự cải thiện đồng thời ở hoạt động cốt lõi và các nguồn thu ngoài lãi, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt chi phí và rủi ro tín dụng. Tỷ trọng nguồn thu ngoài lãi trong quý I/2026 đạt 12,9%, tăng khá mạnh so với mức 9,6% trong quý I/2025.

Bên cạnh đó, nguồn thu ngoài lãi bứt phá mạnh. Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh quý I/2026 đến từ mảng dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng tới 64,8% lên 65,9 tỷ đồng, đóng góp thêm 26 tỷ đồng.

Đây là mức tăng trưởng nổi bật trong nhiều quý gần đây, tỷ trọng thu phí dịch vụ/tổng thu nhập thuần đã được cải thiện tốt khi chiếm 8,4%; cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập và định hướng đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi của VietABank đang phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong các lĩnh vực thanh toán, ngân hàng số và hợp tác đối tác chiến lược.

VietABank đã ghi nhận bước đi đáng chú ý trong chiến lược mở rộng tệp khách hàng hộ kinh doanh với sản phẩm tài khoản hộ kinh doanh kết hợp với VNPAY và nền tảng số ezSHOP.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi 9,8 tỷ đồng, tăng mạnh 145%, trong khi mảng mua bán chứng khoán đầu tư đảo chiều từ lỗ sang lãi nhẹ. Thu nhập khác cũng tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, giúp tổng thu nhập hoạt động tăng 16,5% (tăng 110 tỷ đồng) lên 775,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng giảm sâu chỉ còn 11,6 tỷ đồng, giảm tới 86,7% so với cùng kỳ (giảm 76 tỷ đồng). Đây là yếu tố “đòn bẩy” lớn nhất giúp lợi nhuận bật tăng. Theo đại diện VietABank, việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng duy trì ở mức thấp và giảm đáng kể so với cùng kỳ cho thấy danh mục tài sản của ngân hàng đang được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tăng 13,5% nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng tổng thu nhập hoạt động (16,5%), giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng 18,1%.

Với kết quả lợi nhuận trước thuế tăng cao ngay từ quý đầu năm, VietABank đã tạo được đà tâm lý tích cực cho cổ đông và thị trường. Việc kết hợp hiệu quả giữa tăng trưởng doanh thu dịch vụ và kiểm soát tốt chất lượng tín dụng đang giúp VietABank khẳng định năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng hạ nhiệt theo định hướng điều hành từ Ngân hàng Nhà nước, VietABank đã chủ động tuân thủ và điều chỉnh lãi suất huy động từ ngày 10/4, đồng thời tiếp tục các chính sách nhằm phát triển tiền gửi không kỳ hạn (CASA), góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện biên lãi ròng (NIM).

Các chỉ tiêu quy mô hoạt động của VietABank ghi nhận nhiều diễn biến tích cực. Đến cuối quý I/2026, tổng tài sản đạt 142,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng khi cho vay khách hàng tăng 2,2% so với cuối năm 2025, đạt 90.752,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, danh mục chứng khoán đầu tư tăng mạnh 18%, lên 22.670 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu cuối quý I/2026 của VietABank ở mức 1.171,7 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cuối năm trước. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở sự dịch chuyển trong cơ cấu các nhóm nợ: nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm mạnh từ 505,8 tỷ xuống còn 3,3 tỷ đồng, trong khi nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng từ 5,9 tỷ đồng lên 505,3 tỷ đồng, cho thấy sự dịch chuyển nhóm nợ./.

Ngân hàng VietABank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4, để thông qua kế hoạch kinh doanh và các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025. Mục tiêu dư nợ tín dụng năm 2026 đạt 101.633 tỷ đồng, tăng 14,5%, điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát dưới 2%. Tổng tài sản năm 2026 phấn đấu đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 7,1%. Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến đạt 115.441 tỷ đồng, tăng 11%./.
Bài liên quan

Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông MB: "Nước rút" 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/4: Hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn giảm sâu dưới 4%

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/4: Hút ròng hơn 72.000 tỷ đồng, lãi suất qua đêm vẫn giảm sâu dưới 4%

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Dành cho bạn

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

Khi huy động vốn không còn là câu chuyện số lượng

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

Văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu hẹp tỷ lệ trống, doanh nghiệp tăng nhu cầu nâng cấp không gian

Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

Đọc thêm

Tỷ giá USD hôm nay (18/4): Tỷ giá USD tự do rớt 200 đồng tuần qua, DXY lùi nhẹ giữ trên 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (18/4): Tỷ giá USD tự do rớt 200 đồng tuần qua, DXY lùi nhẹ giữ trên 98 điểm

(TBTCO) - Sáng ngày 18/4, tỷ giá trung tâm giữ nguyên 25.102 đồng trong phiên cuối tuần, trong khi tỷ giá USD tự do đứng yên quanh 26.600 - 26.630 VND/USD sau khi giảm mạnh 200 đồng tuần qua. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY chốt tuần ở 98,21 điểm, tăng nhẹ phiên cuối, nhưng giảm 0,45% cả tuần, phản ánh USD dao động trong biên độ hẹp khi dòng tiền toàn cầu liên tục đảo chiều trước biến động địa chính trị và kỳ vọng chính sách.
Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng Sáng ngày 18/4, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức điều chỉnh phổ biến 800.000 - 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.
Thông báo khai trương và thay đổi địa điểm hoạt động MBV Bà Rịa

Thông báo khai trương và thay đổi địa điểm hoạt động MBV Bà Rịa

(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm và chính thức khai trương hoạt động MBV Bà Rịa.
Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

(TBTCO) - PVI Holdings lên kế hoạch kinh doanh 2026 theo hướng thận trọng, với doanh thu hợp nhất khoảng 28.815 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.243 tỷ đồng; đồng thời, dự kiến chi trả cổ tức 33%, gồm 23% tiền mặt và 10% cổ phiếu giúp tăng vốn điều lệ. Lãnh đạo PVI cũng bật mí lộ trình thoái vốn của PVN sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030 sau khi "lỡ hẹn" kế hoạch trước đó.
MBAMC thông báo chào bán tài sản xử lý nợ

MBAMC thông báo chào bán tài sản xử lý nợ

(TBTCO) - Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC) thông báo chào bán công khai tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng thế chấp tại MBV để thu hồi khoản nợ.
SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

(TBTCO) - Chương trình tặng gói giải pháp phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử góp phần giúp hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, minh bạch vận hành và thích ứng với xu thế kinh doanh số, đồng thời bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW.
Định hình “luật chơi” mới cho Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Định hình “luật chơi” mới cho Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

(TBTCO) - Sau hơn 10 năm triển khai, bảo hiểm hưu trí bổ sung đang từng bước hoàn thiện, với quy mô quỹ tăng mạnh, gấp 26 lần năm 2021 cùng khung pháp lý mới theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/5/2026. Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh ba điểm nổi bật của Nghị định mới, hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời và tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Năm 2026, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 780 tỷ đồng, tăng gần 16%. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, BIC dự kiến mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 “Hào quang di sản” giữa lòng Chợ Lớn

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

