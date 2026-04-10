VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Ngay sau cuộc họp giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng chiều ngày 9/4 về định hướng điều hành lãi suất, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) đã nhanh chóng điều chỉnh giảm lãi suất huy động trên nhiều kỳ hạn, áp dụng từ ngày 10/4/2026.

Động thái này cho thấy sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của VietABank trong việc bám sát chỉ đạo của Chính phủ và cơ quan quản lý, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động.

Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn gia tăng trong thời gian qua, việc VietABank chủ động giảm lãi suất được đánh giá là bước đi tích cực, góp phần định hình lại mặt bằng lãi suất theo hướng ổn định và bền vững hơn, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn tiền gửi được điều chỉnh giảm với biên độ hợp lý, vừa đảm bảo quyền lợi của khách hàng, vừa phù hợp với định hướng chung về kiểm soát chi phí vốn trong hệ thống ngân hàng.

Hiện ngân hàng vẫn duy trì đa dạng sản phẩm tiền gửi, đáp ứng nhu cầu linh hoạt của khách hàng thông qua kênh giao dịch tại quầy và online trên nền tảng ngân hàng số.

Không chỉ trong hoạt động lãi suất, VietABank thời gian qua cũng thể hiện rõ định hướng đồng hành cùng chủ trương của Nhà nước trong nhiều lĩnh vực. Trước đó, ngân hàng đã triển khai bộ giải pháp số ezSHOP nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với các quy định mới về hóa đơn điện tử và kê khai thuế theo các nghị định hiện hành.

ezSHOP là giải pháp tích hợp các tính năng quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, theo dõi doanh thu và thanh toán không tiền mặt trên cùng một nền tảng, giúp hộ kinh doanh từng bước minh bạch hoạt động tài chính và tuân thủ quy định pháp lý một cách thuận tiện. Việc kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng và hệ thống thanh toán cũng góp phần tối ưu quản lý dòng tiền trong kinh doanh.

Việc chủ động điều chỉnh lãi suất, đẩy mạnh các giải pháp số cho thấy VietABank đang vận hành theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến vĩ mô và nhịp chuyển của thị trường, qua đó tối ưu hiệu quả hoạt động và nâng cao giá trị phục vụ khách hàng. Thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế, điều hành lãi suất phù hợp và tăng tốc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới./.