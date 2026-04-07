Ngân hàng - Bảo hiểm

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
09:06 | 07/04/2026
(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18%; dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 55% lên 12.688 tỷ đồng thông qua ba phương án phát hành cổ phiếu, tiếp nối tiến độ tăng vốn năm 2025. Ngân hàng cũng chủ động mở rộng sang các lĩnh vực như: chứng khoán, bảo hiểm..., hướng tới đa dạng hóa hoạt động.
VietABank dự kiến tăng vốn gấp đôi, tăng tốc hoàn thành mục tiêu dang dở khi tái cơ cấu VietABank sắp chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, nâng vốn điều lệ gần 11.500 tỷ đồng VietABank lập đỉnh lợi nhuận trên 1.600 tỷ đồng, song hành tăng vốn và siết chặt dự phòng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4 tại Hà Nội, với nhiều nội dung cần chú ý.

Tại báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hưởng năm 2026, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025.

VietABank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng năm 2026 đạt 101.633 tỷ đồng, tăng 14,5%, đồng thời điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát dưới 2%. Trước đó, cuối năm 2025, tổng nợ xấu của ngân hàng ở mức 1.164 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm, song tỷ lệ nợ xấu đã giảm tý xuống còn 1,31%.

Tổng tài sản năm 2026 phấn đấu đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 7,1%. Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến đạt 115.441 tỷ đồng, tăng 11%.

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở
Nguồn: VietABank.

Về kế hoạch tăng vốn, ngân hàng dự kiến triển khai ba phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 55%, từ 8.164 tỷ đồng lên 12.688 tỷ đồng thông qua ba phương thức.

Năm vừa qua, VietABank đã chính thức niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Trong năm 2025, VietABank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 11.495 tỷ đồng thông qua triển khai 03 phương án tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/12/2025, VietABank mới hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 8.164 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 51,2%), hai phương án còn lại chưa triển khai năm 2025, do thị trường chứng khoán cuối năm diễn biến chưa thuận lợi, thanh khoản thị trường và giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu chưa cao.

Thứ nhất, phát hành gần 122,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương ứng giá trị phát hành khoảng 1.225 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thứ hai, phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP bán cho người lao động, tương đương 2,45% lượng cổ phiếu lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị 200 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm.

Thứ ba, chào bán thêm 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến 3.100 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện quyền gần 38%.

"Toàn bố số tiền thu dự kiến được từ việc tăng vốn là 3.300 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của VAB" - Chủ tịch VietABank nêu rõ.

Theo đó, số tiền được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, bao gồm cho vay, đầu tư giấy tờ có giá, đầu tư tài sản cố định và các hoạt động khác trong giai đoạn 2026 - 2027. Thời gian thực hiện các phương án tăng vốn sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Theo phương án tăng vốn, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương (Việt Phương Group) hiện là cổ đông lớn tại VietABank với tỷ lệ sở hữu 9,06% vốn điều lệ, dự kiến giảm nhẹ xuống 8,92% sau khi hoàn tất tăng vốn. Nhóm người có liên quan gồm: Phương Hữu Việt, Lương Thị Linh cũng ghi nhận tỷ lệ sở hữu giảm nhẹ. Trong đó, Phương Hữu Việt giảm từ 4,55% xuống 4,48%; Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Bá Phong giữ mức sở hữu dưới 0,3% và không biến động.

Trong năm 2025, nhằm tăng cường nguồn vốn cấp 2, nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các chỉ tiêu an toàn theo quy định, VietABank đã triển khai phát hành 04 đợt trái phiếu theo cả hình thức phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ, với tổng giá trị chào bán 1.300 tỷ đồng với tổng giá trị phát hành thành công đạt 991,63 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch.

Bên cạnh đó, tại đại hội sắp tới, VietABank cũng trình cổ đông chủ trương góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết, liên danh, hợp tác..., nhằm mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như: chứng khoán; cho thuê tài chính, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng; bảo hiểm; quản lý tài sản, kiều hối, vàng, dịch vụ trung gian thanh toán...

Ngân hàng có thể tham gia góp vốn toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ doanh nghiệp, với tổng mức đầu tư không vượt quá 40% vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo quy định.

Giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của VietABank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất nhưng tổng mức góp vốn, mua cổ phần của VietABank vào các doanh nghiệp, kể cả các công ty con, công ty liên kết không được vượt quá 40% vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của VietABank./.

Ánh Tuyết
Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

MSB quyết tâm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái, hướng tới lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng

Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Chuẩn hóa định giá, tín nhiệm và thanh khoản để hút vốn tổ chức

Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách

Infographics: CPI quý I/2026 tăng 3,51%

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

(TBTCO) - Techcombank xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hai kịch bản nhằm chủ động ứng phó với bối cảnh nhiều biến động, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 35.000 tỷ đồng hoặc 37.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,6 - 15%. Ngân hàng dự kiến dư nợ tín dụng đạt 849.000 tỷ đồng, tăng 12% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu 1,5 - 2% theo hai kịch bản.
SJC tạm dừng đăng ký mua vàng trực tuyến từ 6/4/2026

SJC tạm dừng đăng ký mua vàng trực tuyến từ 6/4/2026

(TBTCO) - Từ ngày 6/4, SJC tạm dừng kênh đăng ký mua vàng trực tuyến, áp dụng bán trực tiếp theo lượng thực tế và giới hạn mỗi khách tối đa 1 lượng vàng miếng.
Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Tái bảo hiểm Hanoi Re lên kế hoạch lãi đi lùi, hoạt động tài chính “gánh” phần lớn lợi nhuận

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đi lùi 1,8%, còn 296 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, dư cung khiến giá tái bảo hiểm đi xuống. Thực tế, lợi nhuận gộp bảo hiểm Hanoi Re “trồi sụt” qua các năm, trong khi hoạt động tài chính chiếm tới 74% lãi trước thuế năm 2025.
Bảo Minh (BMI) thông tin vụ việc tài sản thiếu chờ xử lý hơn 155 tỷ đồng và ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

Bảo Minh (BMI) thông tin vụ việc tài sản thiếu chờ xử lý hơn 155 tỷ đồng và ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

(TBTCO) - Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh; mã Ck: BMI) ghi nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ, trong đó đáng chú ý khoản “tài sản thiếu chờ xử lý” có giá trị hơn 155,9 tỷ đồng.
Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 795/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Qua đó, chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia, hoạt động trên thị trường bảo hiểm.
Giá vàng hôm nay ngày 5/4: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 171 -174,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/4: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 171 -174,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 5/4 không thay đổi so với phiên trước đó, với mức giá phổ biến quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng đồng hành thúc đẩy kinh tế địa phương, ưu tiên phát triển bền vững

Ngân hàng đồng hành thúc đẩy kinh tế địa phương, ưu tiên phát triển bền vững

(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng

Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, có phiên phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO khi lãi suất qua đêm vượt 11%; qua đó, bơm ròng mạnh 110.153,69 tỷ đồng cả tuần. Cùng thời điểm, tỷ giá USD tự do có diễn biến trái chiều khi "hạ sốt" 450 đồng, ngược đà tăng tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại.
