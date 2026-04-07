VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4 tại Hà Nội, với nhiều nội dung cần chú ý.

Tại báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hưởng năm 2026, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2025.

VietABank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng năm 2026 đạt 101.633 tỷ đồng, tăng 14,5%, đồng thời điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát dưới 2%. Trước đó, cuối năm 2025, tổng nợ xấu của ngân hàng ở mức 1.164 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm, song tỷ lệ nợ xấu đã giảm tý xuống còn 1,31%.

Tổng tài sản năm 2026 phấn đấu đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 7,1%. Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến đạt 115.441 tỷ đồng, tăng 11%.

Về kế hoạch tăng vốn, ngân hàng dự kiến triển khai ba phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 55%, từ 8.164 tỷ đồng lên 12.688 tỷ đồng thông qua ba phương thức.

Năm vừa qua, VietABank đã chính thức niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Trong năm 2025, VietABank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 11.495 tỷ đồng thông qua triển khai 03 phương án tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/12/2025, VietABank mới hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 8.164 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 51,2%), hai phương án còn lại chưa triển khai năm 2025, do thị trường chứng khoán cuối năm diễn biến chưa thuận lợi, thanh khoản thị trường và giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu chưa cao.

Thứ nhất, phát hành gần 122,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương ứng giá trị phát hành khoảng 1.225 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thứ hai, phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP bán cho người lao động, tương đương 2,45% lượng cổ phiếu lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị 200 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm.

Thứ ba, chào bán thêm 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến 3.100 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện quyền gần 38%.

"Toàn bố số tiền thu dự kiến được từ việc tăng vốn là 3.300 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của VAB" - Chủ tịch VietABank nêu rõ.

Theo đó, số tiền được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, bao gồm cho vay, đầu tư giấy tờ có giá, đầu tư tài sản cố định và các hoạt động khác trong giai đoạn 2026 - 2027. Thời gian thực hiện các phương án tăng vốn sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Theo phương án tăng vốn, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương (Việt Phương Group) hiện là cổ đông lớn tại VietABank với tỷ lệ sở hữu 9,06% vốn điều lệ, dự kiến giảm nhẹ xuống 8,92% sau khi hoàn tất tăng vốn. Nhóm người có liên quan gồm: Phương Hữu Việt, Lương Thị Linh cũng ghi nhận tỷ lệ sở hữu giảm nhẹ. Trong đó, Phương Hữu Việt giảm từ 4,55% xuống 4,48%; Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Bá Phong giữ mức sở hữu dưới 0,3% và không biến động.

Trong năm 2025, nhằm tăng cường nguồn vốn cấp 2, nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các chỉ tiêu an toàn theo quy định, VietABank đã triển khai phát hành 04 đợt trái phiếu theo cả hình thức phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ, với tổng giá trị chào bán 1.300 tỷ đồng với tổng giá trị phát hành thành công đạt 991,63 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch.

Bên cạnh đó, tại đại hội sắp tới, VietABank cũng trình cổ đông chủ trương góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết, liên danh, hợp tác..., nhằm mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như: chứng khoán; cho thuê tài chính, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng; bảo hiểm; quản lý tài sản, kiều hối, vàng, dịch vụ trung gian thanh toán...

Ngân hàng có thể tham gia góp vốn toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ doanh nghiệp, với tổng mức đầu tư không vượt quá 40% vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo quy định.

Giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của VietABank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất nhưng tổng mức góp vốn, mua cổ phần của VietABank vào các doanh nghiệp, kể cả các công ty con, công ty liên kết không được vượt quá 40% vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của VietABank./.