VietABank sắp chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, nâng vốn điều lệ gần 11.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho VietABank tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 3.332 tỷ đồng, tương đương tăng 40,8% so với mức hiện tại. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ chào bán hơn 313 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP, hướng tới nâng vốn điều lệ lên gần 11.500 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa có Văn bản số 9108 /NHNN-QLGS chấp nhận tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2025 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB).

Đây là đợt tăng vốn thứ hai trong kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 và Hội đồng quản trị VAB thông qua tại Nghị quyết số 241/2025/NQ-HĐQT ngày 22/9/2025, Nghị quyết số 268/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025.

Theo phương án được phê duyệt, VietABank sẽ chào bán hơn 313 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị 3.131,77 tỷ đồng; đồng thời, phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tổng mệnh giá 200 tỷ đồng.

Sau khi phát hành thành công, VietABank hướng tới mục tiêu nâng vốn điều lệ từ 8.163,6 tỷ đồng cuối quý III/2025 lên gần 11.500 tỷ đồng, tức tăng 40,8% so với hiện tại.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị, VietABank thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại VietABank. Không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng, nguồn vốn do phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của VietABank. Không được góp vốn, mua cổ phần của VietABank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.

Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho VietABank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong VietABank. VietABank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VietABank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định.

Trước đó, theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông VietABank thông qua, kế hoạch tăng vốn được thực hiện thông qua ba hình thức.

Một là, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tối đa 2.851 tỷ đồng. Hai là, phát hành cổ phiếu cho người lao động 200 tỷ đồng. Ba là, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tổng giá trị 3.132 tỷ đồng.

Vào ngày 15/8, VietABank đã chốt danh sách cổ đông để phát hành, bổ sung thêm 2.764 tỷ đồng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Ngân hàng cho biết việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nguồn vốn bổ sung sẽ được ưu tiên cho các dự án trọng điểm như đầu tư phát triển hạ tầng ngân hàng số, mở rộng mạng lưới hoạt động tại các địa bàn chiến lược, cũng như tăng cường cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng của năm 2025, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm (1.306 tỷ đồng). Đây là mức lợi nhuận 9 tháng cao nhất mà ngân hàng này đạt được từ trước đến nay.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản VietABank đạt 134.613,7 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,7% lên 86.830,9 tỷ đồng; còn tiền gửi khách hàng đạt 97.984,4 tỷ đồng, tăng 8,5%, cho thấy nền tảng huy động và tín dụng được mở rộng ổn định./.