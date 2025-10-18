VietABank báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng sau 9 tháng, đẩy mạnh tăng vốn

(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm. Ngân hàng vừa nâng vốn điều lệ lên 8.163,6 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính và tạo đà cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025. Báo cáo cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý III/2025 của VietABank đạt 335,8 tỷ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ. Trong quý III, thu nhập lãi thuần của VietABank tăng 38,1%, đạt 638,7 tỷ đồng, nhờ thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng gần 36%, vượt mức tăng của chi phí lãi (34,8%).

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi của ngân hàng cũng khởi sắc, đạt 95 tỷ đồng, tăng gần 41%, chủ yếu nhờ hoạt động khác mang về 74,7 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm (1.306 tỷ đồng). Đây là mức lợi nhuận 9 tháng cao nhất mà ngân hàng này đạt được từ trước đến nay.

Tính chung 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của VietABank tăng 14,2% lên 2.007,6 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 18,5%, đạt 1.793,6 tỷ đồng. Mảng ngoài lãi cũng cải thiện, khi lãi từ hoạt động dịch vụ đạt trên 90 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối tăng 9,4% lên 12,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động giảm 10,7% còn 703,5 tỷ đồng, giúp lợi nhuận thuần trước dự phòng tăng 33,4% lên 1.304,1 tỷ đồng. Dù chi phí dự phòng tăng 43,5% lên 254,1 tỷ đồng, song tổng thể lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VietABank vẫn tăng 32,3%, đạt 1.050 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản VietABank đạt 134.613,7 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,7% lên 86.830,9 tỷ đồng; còn tiền gửi khách hàng đạt 97.984,4 tỷ đồng, tăng 8,5%, cho thấy nền tảng huy động và tín dụng được mở rộng ổn định.

Về chất lượng tài sản, quy mô nợ xấu (nợ nhóm 3 - 5) nhích tăng, chủ yếu đến từ nợ nhóm 4, song tỷ lệ nợ xấu vẫn nằm trong giới hạn an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong quý III vừa qua, VietABank nâng vốn điều lệ lên 8.163,6 tỷ đồng, tăng hơn 50% sau 3 năm liên tiếp không điều chỉnh vốn. Động thái này giúp củng cố năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu an toàn vốn, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Ngân hàng cũng vừa ra mắt nền tảng ngân hàng số VietABank, tích hợp nhiều tính năng mới hỗ trợ người dùng, hướng tới mang lại trải nghiệm tài chính tiện ích, hiện đại. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số, mà còn là bước khởi đầu cho việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính số toàn diện./.