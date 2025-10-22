(TBTCO) - Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trân trọng thông báo và đề nghị các cổ đông có tên trong danh sách kèm theo cung cấp, bổ sung thông tin cá nhân để phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty trên Hệ thống giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

Căn cứ danh sách cổ đông hiện tại của công ty;

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico trân trọng thông báo và đề nghị các cổ đông có tên trong danh sách kèm theo cung cấp, bổ sung thông tin cá nhân để phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM.

1.Thực trạng thông tin chưa đầy đủ:

Qua rà soát dữ liệu cổ đông hiện có, công ty ghi nhận thông tin cổ đông không đầy đủ hoặc không còn chính xác (do cổ đông cung cấp không đầy đủ thông tin tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp ngày 13/07/2022 và do sát nhập địa giới hành chính), bao gồm các trường hợp:

• Số điện thoại không liên lạc được, đã nhiều lần gọi nhưng không kết nối

• Địa chỉ cư trú không chính xác do thay đổi địa giới hành chính sau khi sáp nhập địa phương

• Một số trường hợp thiếu hoặc sai thông tin định danh cá nhân (Căn cước công dân, ngày sinh, nơi cấp, v.v.)

2. Yêu cầu bổ sung thông tin:

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, cũng như tuân thủ quy định của pháp luật về công khai, minh bạch khi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường UPCoM, đề nghị cổ đông bổ sung các thông tin sau:

• Họ và tên đầy đủ:

• Ngày tháng năm sinh :

• Số CCCD/Hộ chiếu (còn hiệu lực)

• Ngày cấp – Nơi cấp:

• Địa chỉ thường trú và liên lạc hiện tại (đã cập nhật theo địa giới hành chính mới)

• Số điện thoại và email (nếu có)

3. Hình thức và thời hạn cung cấp thông tin

3.1.Hình thức:

• Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico (Tổ 7, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

• Gửi bản scan có chữ ký qua email: [email protected]

3.2 Thời hạn cung cấp: Trước ngày 21/11/2025

Nếu quá thời hạn nêu trên mà công ty vẫn không nhận được phản hồi từ Quý cổ đông, công ty sẽ:

• Tạm thời ghi nhận trạng thái cổ đông không xác định thông tin

• Không thể phân phối thông tin quyền lợi liên quan (cổ tức, quyền mua, v.v.) trong quá trình giao dịch UPCoM.

• Thực hiện các biện pháp xử lý tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn từ Sở Giao dịch Chứng khoán.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico

Tổ 7, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0985560602 – bà Chu Thị Ngọc Huyền: Thư ký công ty.

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác từ cổ đông để công tác niêm yết được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Trân trọng thông báo!