Ngày 23/10: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà giảm

Sáng nay, giá bạc thế giới tiếp tục xu hướng giảm. Trong nước, các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh, đứng đầu đà giảm là giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Sáng 23/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,356 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 23/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.853.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.910.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 68.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 70.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 22/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc cũng giảm mạnh, hiện niêm yết tại mức 1.584.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.614.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 22/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng giảm 42.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 22/10, hiện giao dịch tại mức 1.586.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.620.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 23/10/202

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.584.000 1.614.000 1.586.000 1.620.000 1 kg 42.247.000 43.045.000 42.299.000 43.196.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.592.000 1.622.000 1.594.000 1.624.000 1 kg 42.453.000 43.257.000 42.495.000 43.308.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 23/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.853.000 1.910.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.413.210 50.933.206

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:13:49 sáng 23/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,356 USD/oune, giảm 0,178 USD/oune so với phiên sáng 22/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.276.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.282.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, không đổi ở chiều mua và giảm 1.000 đồng/ounce ở chiều bán so với phiên sáng 22/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:13:49 sáng 23/10/2025

Thị trường bạc đang tiếp tục biến động mạnh, khi giá giảm khoảng 5% ngay thời điểm mở cửa phiên New York. Hiện bạc vẫn là tâm điểm chú ý, tuy nhiên, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis nhận định, sự chú ý quá mức này thường không phải là tín hiệu tốt về lâu dài.

Việc giá bạc lao dốc không khiến Christopher Lewis bất ngờ, bởi theo ông, sau giai đoạn tăng quá nóng, thị trường cần một nhịp điều chỉnh để lấy lại cân bằng - điều gần như khó tránh khỏi.

"Giá hợp đồng tương lai hiện đã giảm xuống dưới 50 USD/ounce, trong khi giá giao ngay vẫn cao hơn một chút. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta đang tiến gần đến giai đoạn kết thúc của đợt tăng này", Christopher Lewis nói.

Dù vậy, vị chuyên gia cho biết, nếu giá lấy lại được ngưỡng 50 USD/ounce, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể xem đây là cơ hội mua vào ngắn hạn./.