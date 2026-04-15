Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Theo quyết định xử phạt, Công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ theo quy định. Tại báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2024 và 2025, doanh nghiệp chưa trình bày đầy đủ danh sách người có liên quan và các giao dịch với bên liên quan, dù các nội dung này đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán.

Ngoài ra, Công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với thông báo thay đổi mẫu con dấu theo quy định.

Đáng chú ý, mức phạt lớn nhất là 137,5 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông và người có liên quan. Cụ thể, Công ty đã phát sinh giao dịch với các tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định.

Tổng mức xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy là 262,5 triệu đồng.

Mới đây, NBB công bố Nghị quyết thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2025. Theo đó, trong năm 2025 doanh thu công ty đạt 397,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8,8 tỷ đồng và không chia cổ tức cho cổ đông. Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng và tiếp tục không chia cổ tức cho cổ đông.

Được biết, NBB có vốn điều lệ 1.005 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; xây dựng công trình đường giao thông, cầu phà, đường thủy, đường bộ, đường sắt, công trình thủy điện, nhiệt điện; xây dựng công trình, hạng mục công trình dân dụng, kỹ thuật, kết cấu công trình; lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng…/.