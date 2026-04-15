Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Tấn Minh

14:59 | 15/04/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 191/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã Ck: NBB) với tổng số tiền 262,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo quyết định xử phạt, Công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ theo quy định. Tại báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2024 và 2025, doanh nghiệp chưa trình bày đầy đủ danh sách người có liên quan và các giao dịch với bên liên quan, dù các nội dung này đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán.

Ngoài ra, Công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với thông báo thay đổi mẫu con dấu theo quy định.

Đáng chú ý, mức phạt lớn nhất là 137,5 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông và người có liên quan. Cụ thể, Công ty đã phát sinh giao dịch với các tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định.

Tổng mức xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy là 262,5 triệu đồng.

Mới đây, NBB công bố Nghị quyết thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2025. Theo đó, trong năm 2025 doanh thu công ty đạt 397,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8,8 tỷ đồng và không chia cổ tức cho cổ đông. Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng và tiếp tục không chia cổ tức cho cổ đông.

Được biết, NBB có vốn điều lệ 1.005 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; xây dựng công trình đường giao thông, cầu phà, đường thủy, đường bộ, đường sắt, công trình thủy điện, nhiệt điện; xây dựng công trình, hạng mục công trình dân dụng, kỹ thuật, kết cấu công trình; lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng…/.

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Nhiều ngân hàng chủ lực “giữ mạch” dòng vốn, đưa tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng

Cải cách thủ tục hành chính: Yêu cầu cấp bách để phát triển

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

(TBTCO) - Từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia, các tập đoàn kinh tế luôn là hạt nhân của quá trình công nghiệp hóa và nâng cấp nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển theo chuỗi, đòi hỏi những doanh nghiệp đủ tầm để dẫn dắt và tạo dựng hệ sinh thái sản xuất hiện đại.
Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

(TBTCO) - Trong hai đợt bảo trì hệ thống vào các ngày 19 - 20/4 và 26 - 27/4/2026, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.
Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

(TBTCO) - Sau 40 năm Đổi mới, các tập đoàn kinh tế được xác định là lực lượng "đầu tàu", dẫn dắt tăng trưởng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng nền kinh tế tự cường, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải khơi thông nguồn lực, hoàn thiện thể chế và định hình rõ vai trò của từng khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh mới.
Hải quan trực xuyên lễ, đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực trong suốt kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa không gián đoạn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc

(TBTCO) - Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 đã thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ, với trên 25.000 cuộc hẹn, gặp gỡ, trao đổi hợp tác; đã có khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại sự kiện.
Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

(TBTCO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, đưa ra hàng loạt cải cách theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Áp lực pha loãng phía sau làn sóng tăng vốn công ty chứng khoán

Áp lực pha loãng phía sau làn sóng tăng vốn công ty chứng khoán

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg