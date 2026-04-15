Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, Chứng khoán Eurocapital không công bố thông tin về các giao dịch với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty (hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới và hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ giới thiệu khách hàng).

Cùng với đó, Chứng khoán Eurocapital bị phạt 125 triệu đồng do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ. Cụ thể, công ty này không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua mã trái phiếu F8812505 của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 cho đợt phát hành sơ cấp thời gian từ 1/8/2025 đến 15/8/2025. Tổng mức xử phạt đối với Chứng khoán Eurocapital là 210 triệu đồng.

Mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán APG cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023.

Bên cạnh đó, Chứng khoán APG chậm công bố thông tin các tài liệu như việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã APGH2124001; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2024./.