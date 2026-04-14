Bất động sản

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Kỳ Phương

21:55 | 14/04/2026
(TBTCO) - Novaland cho biết, tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Tổng hạn mức tín dụng đã được cấp cũng như dự kiến cấp thêm cho các dự án là gần 30.500 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.
Novaland đang từng bước tái cấu trúc.

Vào thời điểm hiện tại, hầu hết các công trình của Novaland đã khôi phục nhịp vận hành. Tính riêng các dự án đang triển khai, có hơn 6.000 sản phẩm đã bàn giao, hàng ngàn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận, các dự án trọng điểm ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã giải quyết xong pháp lý, tập trung tăng tốc thi công hoàn thiện.

Lãnh đạo Novaland cho biết, ở góc độ tài chính, cấu trúc nợ phải trả của Novaland đang dần thay đổi theo hướng tích cực, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ (so với cuối năm 2022), giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần gói trái phiếu quốc tế.

Ngoài ra, thêm nhiều gói vay mới đã được giải ngân, giúp bổ sung nguồn tài chính quan trọng để Novaland tăng tốc triển khai dự án. Cụ thể, tổng hạn mức tín dụng đã được cấp cũng như dự kiến cấp thêm cho các dự án là gần 30.500 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.

Song song với tái cấu trúc tài chính và xây dựng dự án, thời gian qua, nền tảng quản trị của Novaland tiếp tục được củng cố và chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới. Novaland cũng tập trung chuyển đổi số toàn diện, từng bước xây dựng hệ sinh thái AI trong vận hành và kinh doanh, đầu tư vào nguồn nhân lực số và quản trị dữ liệu.

Đến nay, hành trình tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn đã cơ bản hoàn tất. Novaland đặt mục tiêu 2026 là năm cuối tái cấu trúc, từng bước thực hiện cam kết với khách hàng, nhà đầu tư, bước vào giai đoạn tăng trưởng trở lại và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trước đó, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, gấp 3,26 lần năm 2025; mục tiêu năm 2026 có lãi với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng.

Năm nay, Novaland xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua đẩy mạnh bàn giao với sản lượng dự kiến bàn giao là hơn 2.600 sản phẩm, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm. Lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dư kiến đạt hơn 470.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Novaland cũng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của Tập đoàn như: cấu trúc lộ trình thanh toán phù hợp với các khoản nợ hiện hữu; huy động vốn chủ sở hữu thông qua phương án phát hành riêng lẻ và huy động vốn thông qua các công cụ nợ từ các định chế tài chính để đảm bảo nguồn vốn đẩy nhanh phát triển các dự án của Tập đoàn.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng hậu tái cấu trúc, Novaland chú trọng mở rộng quỹ đất theo chiến lược hạ tầng trọng điểm quốc gia và đón đầu xu hướng nâng cấp đô thị - dịch chuyển dân cư.

Hiện Tập đoàn còn hơn 2.400 ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực chiến lược và nhiều tiềm năng về kinh tế - du lịch. Song song đó, chiến lược sản phẩm cũng được định vị lại, với bất động sản đô thị là trụ cột chiến lược, tập trung phục vụ nhu cầu ở thực, đáp ứng quá trình đô thị hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Bất động sản du lịch sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái Stay - Eat - Play - Wellness (lưu trú sang trọng - ẩm thực đặc sắc - vui chơi giải trí - chăm sóc sức khỏe chủ động), tăng giá trị khai thác dài hạn.

Bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới sẽ được kiện toàn vào Đại hội đồng cổ đông sắp tới, bầu Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật để thay thế các vị trí sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026./.

Trong hành trình 3 năm tái cấu trúc, từ bờ vực mất thanh khoản đến những kết quả khả quan, Novaland đang từng bước chuyển mình từ giai đoạn phục hồi sang giai đoạn phát triển.
Bài liên quan

Cổ phiếu Novaland được cấp margin trở lại

Cổ phiếu Novaland được cấp margin trở lại

Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

Bàn giao hàng loạt dự án, "sức khoẻ" tài chính năm 2025 của Novaland cải thiện lớn

Bàn giao hàng loạt dự án, "sức khoẻ" tài chính năm 2025 của Novaland cải thiện lớn

Dành cho bạn

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Đọc thêm

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

(TBTCO) - Nhu cầu vốn cho hạ tầng ngày càng gia tăng trong khi kênh huy động vẫn phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư công và tín dụng ngân hàng, đặt ra yêu cầu phát triển các công cụ tài chính phù hợp để mở rộng nguồn vốn dài hạn.
"Luật chơi" bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi

"Luật chơi" bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi

(TBTCO) - Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thị trường không còn phát triển theo kiểu "sốt nóng", cào bằng, mà diễn ra sự phân hóa sâu sắc dựa trên giá trị thực.
TP. Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ phân hóa mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ phân hóa mạnh

(TBTCO) - Sự phân hóa trên thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng rõ nét, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Dòng tiền ngày càng hướng tới các dự án có pháp lý minh bạch, vị trí tốt và khả năng khai thác bền vững.
Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao tại Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, nếu Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy sức mạnh của một quy hoạch có kỷ luật và khả năng tạo dựng niềm tin vững chắc cho thị trường, thì Ecopark (Hưng Yên) lại khẳng định giá trị của chất lượng sống, bản sắc và những trải nghiệm nhân văn hàng ngày.
Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

(TBTCO) - Trong bối cảnh giá căn hộ tiếp tục neo cao và lãi suất có xu hướng gia tăng, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự điều chỉnh từ phía doanh nghiệp. Nhiều chủ đầu tư triển khai các chính sách ưu đãi tài chính nhằm hỗ trợ người mua ở thực, góp phần duy trì thanh khoản và ổn định thị trường.
Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp

(TBTCO) - Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, bất động sản cao cấp không còn được nhìn nhận đơn thuần như một tài sản tích lũy, mà trở thành một môi trường sống gắn bó lâu dài. Trong bối cảnh đó, những yếu tố hữu hình như vị trí hay tiện ích không còn là thước đo duy nhất; thay vào đó, chất lượng trải nghiệm sống được cảm nhận mỗi ngày đang dần trở thành tiêu chí tham chiếu mới cho phân khúc này.
Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026, mặt bằng giá căn hộ tại các đô thị lớn liên tục thiết lập những cột mốc mới, tuy nhiên tâm lý thận trọng lại đang bao trùm thị trường bất động sản khiến dòng tiền vận động chậm lại.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh: Xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Quảng Ninh: Xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng