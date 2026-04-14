Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

Novaland đang từng bước tái cấu trúc.

Vào thời điểm hiện tại, hầu hết các công trình của Novaland đã khôi phục nhịp vận hành. Tính riêng các dự án đang triển khai, có hơn 6.000 sản phẩm đã bàn giao, hàng ngàn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận, các dự án trọng điểm ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã giải quyết xong pháp lý, tập trung tăng tốc thi công hoàn thiện.

Lãnh đạo Novaland cho biết, ở góc độ tài chính, cấu trúc nợ phải trả của Novaland đang dần thay đổi theo hướng tích cực, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ (so với cuối năm 2022), giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần gói trái phiếu quốc tế.

Ngoài ra, thêm nhiều gói vay mới đã được giải ngân, giúp bổ sung nguồn tài chính quan trọng để Novaland tăng tốc triển khai dự án. Cụ thể, tổng hạn mức tín dụng đã được cấp cũng như dự kiến cấp thêm cho các dự án là gần 30.500 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.

Song song với tái cấu trúc tài chính và xây dựng dự án, thời gian qua, nền tảng quản trị của Novaland tiếp tục được củng cố và chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới. Novaland cũng tập trung chuyển đổi số toàn diện, từng bước xây dựng hệ sinh thái AI trong vận hành và kinh doanh, đầu tư vào nguồn nhân lực số và quản trị dữ liệu.

Đến nay, hành trình tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn đã cơ bản hoàn tất. Novaland đặt mục tiêu 2026 là năm cuối tái cấu trúc, từng bước thực hiện cam kết với khách hàng, nhà đầu tư, bước vào giai đoạn tăng trưởng trở lại và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trước đó, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, gấp 3,26 lần năm 2025; mục tiêu năm 2026 có lãi với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng.

Năm nay, Novaland xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua đẩy mạnh bàn giao với sản lượng dự kiến bàn giao là hơn 2.600 sản phẩm, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm. Lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dư kiến đạt hơn 470.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Novaland cũng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của Tập đoàn như: cấu trúc lộ trình thanh toán phù hợp với các khoản nợ hiện hữu; huy động vốn chủ sở hữu thông qua phương án phát hành riêng lẻ và huy động vốn thông qua các công cụ nợ từ các định chế tài chính để đảm bảo nguồn vốn đẩy nhanh phát triển các dự án của Tập đoàn.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng hậu tái cấu trúc, Novaland chú trọng mở rộng quỹ đất theo chiến lược hạ tầng trọng điểm quốc gia và đón đầu xu hướng nâng cấp đô thị - dịch chuyển dân cư.

Hiện Tập đoàn còn hơn 2.400 ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực chiến lược và nhiều tiềm năng về kinh tế - du lịch. Song song đó, chiến lược sản phẩm cũng được định vị lại, với bất động sản đô thị là trụ cột chiến lược, tập trung phục vụ nhu cầu ở thực, đáp ứng quá trình đô thị hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Bất động sản du lịch sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái Stay - Eat - Play - Wellness (lưu trú sang trọng - ẩm thực đặc sắc - vui chơi giải trí - chăm sóc sức khỏe chủ động), tăng giá trị khai thác dài hạn.

Bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới sẽ được kiện toàn vào Đại hội đồng cổ đông sắp tới, bầu Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật để thay thế các vị trí sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026./.