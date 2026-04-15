Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

15:15 | 15/04/2026
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, ngày 15/4/2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Việc ký kết Nghị định thư là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật bài bản, kéo dài từ năm 2019 giữa các cơ quan chuyên môn hai nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao trong việc hài hòa các yêu cầu kỹ thuật, mà còn thể hiện sự chủ động của hai bên trong việc lựa chọn, ưu tiên mở cửa thị trường đối với các sản phẩm có tiềm năng và lợi thế.

Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố và mở rộng, việc ký kết Nghị định thư đối với quả bưởi và quả chanh tiếp tục khẳng định xu hướng mở cửa thị trường theo hướng chính ngạch, minh bạch, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thể hiện tính kế thừa và ngày càng hoàn thiện của cơ chế hợp tác song phương.

Lễ ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân; ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2026 - 2027 giữa Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

Theo nghị định thư đã ký, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói chanh và bưởi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phải được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, GACC phê duyệt. Vùng trồng và cơ sở đóng gói phải có các biện pháp kiểm soát các đối tượng sinh vật gây hại.

Trong đó, vùng trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, quản lý dịch hại tổng hợp, phải thực hiện bao trái bưởi trước khi thu hoạch ít nhất 60 ngày; đặt bẫy ruồi đục quả… Cơ sở đóng gói, ngoài việc phải có nền cứng, sạch sẽ, có các khu chế biến, xử lý, bảo quản và các khu chức năng riêng thì quá trình đóng gói, bưởi và chanh phải được lựa chọn, phân loại và làm sạch nhằm loại bỏ quả bị bệnh, bị nhiễm sinh vật gây hại, thối hỏng hoặc biến dạng; đồng thời loại bỏ cành, lá, các tàn dư thực vật và đất.

Bưởi và chanh là hai trong số những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế nổi bật của Việt Nam. Trong đó, diện tích cây bưởi đạt khoảng 106 nghìn ha, thuộc nhóm các quốc gia có quy mô sản xuất bưởi lớn trên thế giới, với nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký kết. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trung Quốc được xác định là thị trường quan trọng, có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm trái cây của Việt Nam, với quy mô tiêu thụ lớn và nhu cầu ngày càng gia tăng.

Trên cơ sở thành công của nhiều mặt hàng nông sản đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này, bưởi và chanh tiếp tục được xác định là những sản phẩm có tiềm năng lớn, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và xu hướng thị trường, đồng thời ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Với lợi thế về chất lượng và năng lực cung ứng, hai mặt hàng này được kỳ vọng sẽ từng bước mở rộng thị phần, khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Riêng trái cây, có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Một số mặt hàng đã bùng nổ xuất khẩu sau khi ký nghị định thư. Tiêu biểu là sầu riêng. (Theo số liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm 20/1, Việt Nam đã xuất khẩu 3,44 tỷ USD sầu riêng sang Trung Quốc trong năm 2025).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, việc ký kết nghị định thư không chỉ mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng sản xuất của hai mặt hàng bưởi và chanh mà còn góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho xuất khẩu chính ngạch, nâng cao hiệu quả tiêu thụ, gia tăng thu nhập cho người sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng. Đồng thời, đây là động lực thúc đẩy tổ chức lại sản xuất theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ dịch hại và truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thương mại nông sản quốc tế.

Những nỗ lực đàm phán kỹ thuật giữa hai bên không chỉ mang lại kết quả đối với riêng hai mặt hàng này mà còn mở ra cơ hội mở rộng tiếp cận thị trường quốc tế cho các sản phẩm nông sản tiềm năng khác của Việt Nam, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên trường quốc tế

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và người sản xuất để tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định thư: tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của Nghị định thư; đẩy mạnh xây dựng, chuẩn hóa lại các vùng trồng đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của Nghị định thư đã ký, gửi cho phía Trung Quốc để phê duyệt các vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng các điều kiện kỹ thuật; tăng cường kiểm tra các vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi và chanh nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của phía Trung Quốc xây dựng thị trường ổn định, có chỗ đứng lâu dài tại thị trường Trung Quốc./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc

(TBTCO) - Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
Khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Văn bản số 401/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4

(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, diễn ra chiều ngày 13/4.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Slovakia

(TBTCO) - Chiều ngày 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã dự phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia. Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp hai nước.
Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

(TBTCO) - Ngoài điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã hoàn thành quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Đăk Đoa và đang triển khai các quy hoạch Khu công nghiệp Chư Sê, Canh Vinh, Hòa Hội mở rộng.
Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào top 1% tinh hoa

(TBTCO) - Thay vì các kênh tài sản truyền thống, đầu tư vào giáo dục quốc tế đang là "danh mục" ưu tiên của giới tinh hoa để bảo chứng tương lai và giá trị dài hạn.
Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác Kayan for International Trade, đảm bảo an ninh nguyên liệu phân bón

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

