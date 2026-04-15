Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Văn Tuấn

Văn Tuấn

12:06 | 15/04/2026
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Tại dự thảo thông tư, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá ba triệu đồng (3.000.000 đồng). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Nâng ngưỡng thu nhập cho người phụ thuộc

Cụ thể, tại dự thảo thông tư, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 (Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025) và điểm c khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều 47 dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật không vượt quá ba triệu đồng (3.000.000 đồng).

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Dự thảo thông tư cũng đưa ra quy định, người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc xác định người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức quy định tại khoản 1 Điều này và có trách nhiệm kê khai đúng, trung thực thu nhập của người phụ thuộc quy định tại Điều này.

Trường hợp trong quá trình thực hiện cơ quan thuế phát hiện kê khai không đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi tiết hồ sơ người phụ thuộc

Dự thảo thông tư nêu rõ, hồ sơ xác định người phụ thuộc là con của người nộp thuế được quy định như sau: Đối với con đẻ: bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Căn cước trong trường hợp đã được cấp Căn cước.

Đối với con nuôi: bản chụp Giấy khai sinh; bản chụp Căn cước trong trường hợp đã được cấp Căn cước và một trong các giấy tờ sau: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi hoặc quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với con riêng của vợ hoặc con riêng của chồng: bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Căn cước trong trường hợp đã được cấp Căn cước; bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn của người nộp thuế hoặc các giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ với con riêng của vợ hoặc con riêng của chồng.

Về hồ sơ xác định người phụ thuộc là vợ hoặc chồng của người nộp thuế được quy định như sau: Bản chụp Căn cước; Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh được mối quan hệ vợ chồng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Hồ sơ xác định người phụ thuộc là cha, mẹ của người nộp thuế được quy định như sau: Đối với cha đẻ, mẹ đẻ: bản chụp Căn cước, Bản chụp Giấy khai sinh của người nộp thuế. Đối với cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng: bản chụp Căn cước, bản chụp Giấy khai sinh của vợ hoặc chồng; bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh được mối quan hệ vợ chồng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với cha dượng, mẹ kế: bản chụp Căn cước, bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn; bản chụp Giấy khai sinh của vợ hoặc chồng của người nộp thuế; bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh được mối quan hệ vợ chồng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với cha nuôi, mẹ nuôi: bản chụp Căn cước; bản chụp Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật: Bản chụp Căn cước; Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số /NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; giấy tờ chứng minh người nộp thuế phải có trách nhiệm nuôi dưỡng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xác định người phụ thuộc là con từ 18 tuổi trở lên trong các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, khuyết tật: Ngoài các hồ sơ chứng minh mối quan hệ là con tương ứng với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ xác định người phụ thuộc cần có thêm: Bản chụp Giấy xác nhận mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

Hồ sơ xác định người phụ thuộc là con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12): Ngoài các hồ sơ chứng minh mối quan hệ là con tương ứng với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ xác định người phụ thuộc cần có thêm Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

Hồ sơ xác định người phụ thuộc là người không có khả năng lao động: Ngoài các hồ sơ chứng minh mối quan hệ tương ứng với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, hồ sơ xác định người phụ thuộc cần có thêm Giấy tờ chứng minh người có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được xác định theo quy định của pháp luật.

Người nộp thuế thực hiện việc đăng ký, thay đổi người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc đăng ký, thay đổi người phụ thuộc, việc kê khai, thu nhập của người phụ thuộc quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Trường hợp phát hiện có gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý được cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện mối quan hệ giữa người phụ thuộc và người nộp thuế.

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ, cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật để làm căn cứ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp cơ quan thuế không thể khai thác, sử dụng được dữ liệu thông tin xác định người phụ thuộc trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định người phụ thuộc quy định tại Điều này./.

Văn Tuấn
