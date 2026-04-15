CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) với tổng giá trị 1.097,25 tỷ đồng. Cụ thể, VPBankS đăng ký mua 109,7 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần. Sau đợt phát hành, VPBankS dự kiến nắm giữ 11% vốn điều lệ của CAEX.

Khoản đầu tư trên tương đương khoảng 1,5% tổng tài sản của VPBankS. Tính đến cuối năm 2025, VPBankS ghi nhận tổng tài sản đạt 73.017 tỷ đồng, trong đó riêng tiền và các khoản tương đương tiền lên tới hơn 8.010 tỷ đồng. Quy mô thanh khoản dồi dào tạo dư địa để VPBankS chủ động tham gia các thương vụ đầu tư mới, đặc biệt là các lĩnh vực tiềm năng như tài sản số.

Cùng với hoạt động tăng vốn chủ sở hữu thông qua đợt chào bán cổ phần ra công chúng và IPO vào cuối năm 2025, VPBankS cũng đẩy mạnh sử dụng đòn bẩy tài chính trong năm. Tỷ lệ nợ/tổng tài sản tăng đáng kể, từ mức 34,85% vào cuối năm 2024 lên 53,66% vào cuối năm 2025. Vay ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2025 đạt hơn 37.340 tỷ đồng, gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm. Đây cũng là nguyên nhân chính kéo chi phí lãi vay ngắn hạn cao gấp hơn 4 lần năm trước, đạt xấp xỉ 1.490 tỷ đồng. Đáng chú ý, bên cạnh nguồn vay từ các tổ chức tín dụng, VPBankS còn mở rộng huy động từ các tổ chức và cá nhân khác, với mức tăng gần 13.000 tỷ đồng.

Vay ngắn hạn tại VPBankS tăng mạnh trong năm 2025. Nguồn: Báo cáo tài chính của VPBankS.

Với lượng tiền mặt tương đối dồi dào (hơn 8.010 tỷ đồng vào cuối năm 2025), công ty chứng khoán này có thể nhanh chóng tham gia lĩnh vực mới thông qua góp vốn vào một đơn vị thành viên khác cũng thuộc hệ sinh thái VPBank.

Tiến gần hơn tới cánh cửa mở sàn giao dịch tiền mã hóa

VPBankS không phải nhà đầu tư duy nhất tham gia lần tăng vốn sắp tới của CAEX. Công ty này dự kiến huy động thêm 997,5 tỷ đồng, nâng tổng số cổ phần sau phát hành lên 1 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Đây là mức vốn tối thiểu đối với các doanh nghiệp muốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Bên cạnh VPBankS, CAEX còn nhận được sự tham gia của OKX - một trong những nền tảng tài sản số lớn trên thế giới thông qua quỹ OKX Ventures. Theo kế hoạch, OKX sẽ góp vốn ngay trong tháng 4/2026. Tỷ lệ cụ thể chưa được công bố. Trước đó, ngày 14/4/2026, tại Hà Nội, VPBank và OKX đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến trong việc tiếp cận thị trường tài sản mã hóa.

Cùng với đó, theo thỏa thuận, OKX sẽ đóng vai trò tư vấn chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm vận hành, cung cấp giải pháp công nghệ và hỗ trợ kết nối thanh khoản cho CAEX. Sự hiện diện của một nhà đầu tư quốc tế có kinh nghiệm vận hành sàn giao dịch tài sản số được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực về công nghệ, quản trị và thanh khoản cho nền tảng.

CAEX được định hướng xây dựng với hệ thống vận hành và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn cao, đặt trọng tâm vào yếu tố tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư. Đây không chỉ là một cấu phần mới trong hệ sinh thái VPBank, mà còn là bước thử nghiệm quan trọng cho mô hình sàn giao dịch tài sản số được quản lý bài bản trong nước./.