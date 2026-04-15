Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - mã Ck: PGI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội xem xét nhiều nội dung quan trọng như: kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cùng việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Trình bày trước cổ đông về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026, Tổng Giám đốc PJICO Trần Anh Tuấn đánh giá, năm 2026 được đánh giá là nhiều khó khăn, nhưng cũng không ít thuận lợi.

PJICO xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 5.872 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.238 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2025 và phấn đấu đạt mức tăng 10%; gồm 4.989 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc, phấn đấu đạt 5.000 tỷ đồng và 249 tỷ đồng doanh thu nhận tái bảo hiểm. Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính phấn đấu đạt 255 tỷ đồng.

"Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dự báo tiếp tục tăng trưởng hai con số, ở mức cao 10 - 15%. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo PJICO nhận định, Tổng Công ty có cơ hội đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, dù vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh từ các đối thủ mới gia nhập thị trường và những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược mở rộng thị phần mạnh mẽ, cùng với ảnh hưởng từ các sự cố trước đó" - ông Tuấn nhận định.

Năm 2026, PJICO tiếp tục duy trì các chỉ tiêu tăng trưởng ổn định theo định hướng kinh doanh giai đoạn 2024 - 2029 đã thông qua, phấn đấu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về chất lượng dịch vụ, từng bước thu hẹp khoảng cách và thị phần với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ top trên.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 được PJICO đặt ra là 324,5 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2025 và phấn đấu tăng 8%. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt dự kiến ở mức 12% vốn điều lệ, tương ứng khoảng 133,1 tỷ đồng.

Đồng thời, Tổng công ty có kế hoạch tập trung vào sản phẩm bảo hiểm vật chất xe có mức khấu trừ cao để khai thác nhóm khách hàng cá nhân; tiếp tục phát huy kênh bán qua hệ thống xăng dầu; mở rộng kênh bancassurance, chú trọng khai thác qua Vietcombank và duy trì sự hiện diện tại các showroom xe như Toyota, Honda, Hyundai, VinFast.

Cổ đông kỳ vọng tăng tốc, PJICO kiên định chiến lược phát triển an toàn

Tại đại hội, cổ đông ghi nhận nỗ lực của PJICO trong năm 2025 khi vượt qua biến động lớn, vẫn duy trì tăng trưởng và cổ tức 12%, nhưng đồng thời đặt ra nhiều vấn đề. Theo đó, cổ đông Trịnh Minh Phúc - nguyên lãnh đạo đầu tiên của PJICO cho rằng, PJICO cần tăng quỹ dự phòng và vốn chủ sở hữu nhằm cải thiện khả năng thanh toán và nâng xếp hạng tín nhiệm từ mức B++ lên cao hơn.

Về tăng trưởng, cổ đông kỳ vọng cao hơn khi cho rằng mục tiêu lợi nhuận 6 - 8% còn thận trọng; chính sách cổ tức 12% cũng cần cải thiện trong dài hạn, để hấp dẫn hơn so với mặt bằng chung thị trường. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị ban lãnh đạo PJICO siết yêu cầu quản trị, tinh gọn bộ máy và nâng hiệu quả để cải thiện tăng trưởng, đảm bảo lợi ích cổ đông.

"Xem lại lịch sử của PJICO từ 13 năm nay, từ năm 2013 - 2025, chưa năm nào PJICO tăng trưởng hai con số. Mục tiêu, chiến lược của PJICO là phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, không đặt trọng tâm vào tăng trưởng về doanh thu. Bởi vì bối cảnh thị trường hết sức cạnh tranh, lại có rất nhiều rủi ro, từ rủi ro pháp lý cho đến những rủi ro về cạnh tranh và các rủi ro về tỷ lệ tổn thất cao". Ông Phạm Thanh Hải -

Chủ tịch Hội đồng Quản trị PJICO Phản hồi cổ đông về chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PJICO cho biết, kế hoạch năm 2026 của PJICO đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 8% và phấn đấu đạt 10%, trong khi lợi nhuận dự kiến tăng 6% và phấn đấu đạt 8%. "Sở dĩ có sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của doanh thu và tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận, vì đó cũng là một đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm" - ông Hải nêu rõ. Theo đó, hai chỉ tiêu này không đồng nhất, thậm chí có thể diễn biến ngược chiều. Điển hình như năm 2021, doanh thu sụt giảm do đại dịch Covid-19, nhưng lợi nhuận vẫn đạt mức cao nhất 421 tỷ đồng, nhờ hoàn nhập dự phòng phí làm lợi nhuận tăng lên. "Chúng tôi xây dựng kế hoạch tăng trưởng trên nguyên tắc cũng rất thận trọng, nhưng có phấn đấu. Kế hoạch này không dựa vào tăng trưởng bằng mọi giá" - Chủ tịch PJICO nhấn mạnh. Đáng chú ý, ông Phạm Thanh Hải nêu rõ, kết quả quý I/2026 ghi nhận tín hiệu tích cực khi doanh thu đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận ước khoảng 100 tỷ đồng, tăng 10%, khởi đầu thuận lợi cho cả năm. Về phương án chia cổ tức, theo lãnh đạo PJICO, nhiều thời điểm mặt bằng lãi suất chỉ quanh 4 - 5%, PJICO cho biết vẫn trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức tiền mặt tới 12%. Bên cạnh đó, giai đoạn 2016 - 2020, PJICO ghi nhận lợi nhuận sau thuế 715 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cổ tức tiền mặt 512 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% lợi nhuận sau thuế; phần còn lại được phân bổ cho các quỹ. Sang giai đoạn 2021 - 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 1.262 tỷ đồng, đã chi trả 842 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tương đương khoảng 67% lợi nhuận sau thuế. Như vậy, giá trị cổ tức tiền mặt chi trả trong giai đoạn 2021 - 2025 đã cao gấp khoảng 1,6 lần. "Tổng công ty hết sức nỗ lực để hài hòa lợi ích của cổ đông cũng như hài hòa năng lực tài chính của Tổng công ty và đảm bảo có tích lũy để phát triển" - lãnh đạo PJICO nhấn mạnh.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang và bầu ông Trần Anh Tuấn - đại diện cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử - giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị./.