Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông PJICO:

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Ánh Tuyết

15:18 | 15/04/2026
(TBTCO) - PJICO đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu phí bảo hiểm 5.238 tỷ đồng, tăng 8% và phấn đấu 10%, lợi nhuận trước thuế 324,5 tỷ đồng, tăng 6% và hướng tới 8%; chia cổ tức bằng tiền mặt 12%. Trước kỳ vọng tăng trưởng hai con số từ cổ đông, lãnh đạo PJICO nhấn mạnh, chiến lược của PJICO là phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, không đặt trọng tâm vào tăng trưởng về doanh thu, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và còn nhiều rủi ro.
Bảo hiểm PJICO khai thác tối đa tiềm năng các nghiệp vụ, hướng đến doanh thu 5.200 tỷ đồng Bảo hiểm PJICO chính thức bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn là Tổng Giám đốc PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

Phấn đấu doanh thu bảo hiểm gốc vượt 5.000 tỷ đồng

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - mã Ck: PGI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội xem xét nhiều nội dung quan trọng như: kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cùng việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Trình bày trước cổ đông về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026, Tổng Giám đốc PJICO Trần Anh Tuấn đánh giá, năm 2026 được đánh giá là nhiều khó khăn, nhưng cũng không ít thuận lợi.

PJICO xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 5.872 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.238 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2025 và phấn đấu đạt mức tăng 10%; gồm 4.989 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc, phấn đấu đạt 5.000 tỷ đồng và 249 tỷ đồng doanh thu nhận tái bảo hiểm. Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính phấn đấu đạt 255 tỷ đồng.

"Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dự báo tiếp tục tăng trưởng hai con số, ở mức cao 10 - 15%. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo PJICO nhận định, Tổng Công ty có cơ hội đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, dù vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh từ các đối thủ mới gia nhập thị trường và những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược mở rộng thị phần mạnh mẽ, cùng với ảnh hưởng từ các sự cố trước đó" - ông Tuấn nhận định.

Năm 2026, PJICO tiếp tục duy trì các chỉ tiêu tăng trưởng ổn định theo định hướng kinh doanh giai đoạn 2024 - 2029 đã thông qua, phấn đấu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về chất lượng dịch vụ, từng bước thu hẹp khoảng cách và thị phần với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ top trên.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 được PJICO đặt ra là 324,5 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2025 và phấn đấu tăng 8%. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt dự kiến ở mức 12% vốn điều lệ, tương ứng khoảng 133,1 tỷ đồng.

Đồng thời, Tổng công ty có kế hoạch tập trung vào sản phẩm bảo hiểm vật chất xe có mức khấu trừ cao để khai thác nhóm khách hàng cá nhân; tiếp tục phát huy kênh bán qua hệ thống xăng dầu; mở rộng kênh bancassurance, chú trọng khai thác qua Vietcombank và duy trì sự hiện diện tại các showroom xe như Toyota, Honda, Hyundai, VinFast.

Cổ đông kỳ vọng tăng tốc, PJICO kiên định chiến lược phát triển an toàn

Tại đại hội, cổ đông ghi nhận nỗ lực của PJICO trong năm 2025 khi vượt qua biến động lớn, vẫn duy trì tăng trưởng và cổ tức 12%, nhưng đồng thời đặt ra nhiều vấn đề. Theo đó, cổ đông Trịnh Minh Phúc - nguyên lãnh đạo đầu tiên của PJICO cho rằng, PJICO cần tăng quỹ dự phòng và vốn chủ sở hữu nhằm cải thiện khả năng thanh toán và nâng xếp hạng tín nhiệm từ mức B++ lên cao hơn.

Về tăng trưởng, cổ đông kỳ vọng cao hơn khi cho rằng mục tiêu lợi nhuận 6 - 8% còn thận trọng; chính sách cổ tức 12% cũng cần cải thiện trong dài hạn, để hấp dẫn hơn so với mặt bằng chung thị trường. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị ban lãnh đạo PJICO siết yêu cầu quản trị, tinh gọn bộ máy và nâng hiệu quả để cải thiện tăng trưởng, đảm bảo lợi ích cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của PJICO. Ảnh: Ánh Tuyết.

"Xem lại lịch sử của PJICO từ 13 năm nay, từ năm 2013 - 2025, chưa năm nào PJICO tăng trưởng hai con số. Mục tiêu, chiến lược của PJICO là phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, không đặt trọng tâm vào tăng trưởng về doanh thu. Bởi vì bối cảnh thị trường hết sức cạnh tranh, lại có rất nhiều rủi ro, từ rủi ro pháp lý cho đến những rủi ro về cạnh tranh và các rủi ro về tỷ lệ tổn thất cao".

Ông Phạm Thanh Hải -
Chủ tịch Hội đồng Quản trị PJICO

Phản hồi cổ đông về chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PJICO cho biết, kế hoạch năm 2026 của PJICO đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 8% và phấn đấu đạt 10%, trong khi lợi nhuận dự kiến tăng 6% và phấn đấu đạt 8%.

"Sở dĩ có sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của doanh thu và tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận, vì đó cũng là một đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm" - ông Hải nêu rõ.

Theo đó, hai chỉ tiêu này không đồng nhất, thậm chí có thể diễn biến ngược chiều. Điển hình như năm 2021, doanh thu sụt giảm do đại dịch Covid-19, nhưng lợi nhuận vẫn đạt mức cao nhất 421 tỷ đồng, nhờ hoàn nhập dự phòng phí làm lợi nhuận tăng lên.

"Chúng tôi xây dựng kế hoạch tăng trưởng trên nguyên tắc cũng rất thận trọng, nhưng có phấn đấu. Kế hoạch này không dựa vào tăng trưởng bằng mọi giá" - Chủ tịch PJICO nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Phạm Thanh Hải nêu rõ, kết quả quý I/2026 ghi nhận tín hiệu tích cực khi doanh thu đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận ước khoảng 100 tỷ đồng, tăng 10%, khởi đầu thuận lợi cho cả năm.

Về phương án chia cổ tức, theo lãnh đạo PJICO, nhiều thời điểm mặt bằng lãi suất chỉ quanh 4 - 5%, PJICO cho biết vẫn trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức tiền mặt tới 12%.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2016 - 2020, PJICO ghi nhận lợi nhuận sau thuế 715 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cổ tức tiền mặt 512 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% lợi nhuận sau thuế; phần còn lại được phân bổ cho các quỹ.

Sang giai đoạn 2021 - 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 1.262 tỷ đồng, đã chi trả 842 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tương đương khoảng 67% lợi nhuận sau thuế. Như vậy, giá trị cổ tức tiền mặt chi trả trong giai đoạn 2021 - 2025 đã cao gấp khoảng 1,6 lần.

"Tổng công ty hết sức nỗ lực để hài hòa lợi ích của cổ đông cũng như hài hòa năng lực tài chính của Tổng công ty và đảm bảo có tích lũy để phát triển" - lãnh đạo PJICO nhấn mạnh.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang và bầu ông Trần Anh Tuấn - đại diện cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử - giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị./.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2025 đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực cạnh tranh gay gắt, PJICO vẫn ghi nhận những kết quả tích cực, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 5.510 tỷ đồng, tương đương 106,4% kế hoạch. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.619 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch và tăng trưởng 5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 306,1 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch, tăng 5,1%. Mức chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt.

Năm 2025, PJICO cũng ghi nhận những biến động về nhân sự cấp cao; đồng thời, triển khai hiệu quả công tác tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả vận hành, qua đó cắt giảm 39 phòng nghiệp vụ. Tổng công ty cũng hoàn thành việc bảo vệ xếp hạng tín nhiệm vào tháng 8/2025.
Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

Prudential lãi lớn trên 4.900 tỷ đồng nhờ “trụ đỡ” tài chính, bảo hiểm chưa thoát "vùng trũng"

Prudential lãi lớn trên 4.900 tỷ đồng nhờ “trụ đỡ” tài chính, bảo hiểm chưa thoát "vùng trũng"

Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

(TBTCO) - Nhiều ngân hàng chủ lực "giữ mạch" dòng vốn, đưa tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng

Nhiều ngân hàng chủ lực “giữ mạch” dòng vốn, đưa tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Nhiều ngân hàng chủ lực trong nhóm "big 4" đồng loạt giảm lãi suất, chủ động định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân mở rộng hoạt động và góp phần thúc đẩy dư nợ tín dụng toàn hệ thống vượt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.
Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam

(TBTCO) - Mastercard vừa công bố hoàn tất thành công chương trình thí điểm triển khai các giao dịch qua tác nhân AI (agentic transaction) có xác thực đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng cho hệ sinh thái kỹ thuật số của quốc gia.
Tỷ giá USD hôm nay (15/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.103 đồng, DXY lùi về vùng 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (15/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.103 đồng, DXY lùi về vùng 98 điểm

(TBTCO) - Sáng ngày 15/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 3 đồng về 25.103 VND/USD, trong khi thị trường tự do giữ ổn định quanh 26.860 - 26.910 VND/USD. Đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế khi chỉ số DXY lùi về vùng 98 điểm, trong bối cảnh kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran và bất định chính sách Fed, qua đó hỗ trợ EUR, GBP phục hồi nhẹ.
Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Chiều ngày 14/4, Cục Thuế và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các chi nhánh ABBank ở 22 tỉnh, thành phố.
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

(TBTCO) - Tại họp báo chiều ngày 14/4, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối Đào Xuân Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng; đồng thời, đang phối hợp các bộ, ngành xem xét các đơn vị có đủ điều kiện.
Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

(TBTCO) - Thông tin từ họp báo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc, khoảng 26 ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất niêm yết trên cả kênh trực tiếp và trực tuyến. Tín dụng toàn hệ thống tiếp tục tăng tốc, dư nợ đến cuối tháng 3/2026 vượt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.
Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm: Giữ trọn niềm tin khách hàng khi cần nhất

Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm: Giữ trọn niềm tin khách hàng khi cần nhất

(TBTCO) - Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác lên tới 16.489 tỷ đồng trong năm 2025, thể hiện năng lực thực hiện cam kết với khách hàng vào những thời điểm quan trọng nhất một cách mạnh mẽ. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao niềm tin trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng đề cao tính minh bạch và trải nghiệm thực tế.
Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác Kayan for International Trade, đảm bảo an ninh nguyên liệu phân bón

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác Kayan for International Trade, đảm bảo an ninh nguyên liệu phân bón

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

