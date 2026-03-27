Ngân hàng - Bảo hiểm

PJICO đặt mục tiêu đạt gần 5.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, chia cổ tức 12%

Ánh Tuyết

15:51 | 27/03/2026
Dù chịu tác động từ thiên tai, cạnh tranh từ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và biến động nội bộ, PJICO vẫn hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu năm 2025. Bước sang 2026, PJICO đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.989 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận 324,5 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 12%, đồng thời kiện toàn Hội đồng quản trị.
aa
Mục tiêu lãi trước thuế 324,5 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 12%

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - mã Ck: PGI) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/4 tại Hà Nội. Đại hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng như: kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cùng việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026, lãnh đạo PJICO đánh giá, năm 2026 được đánh giá là nhiều khó khăn, nhưng cũng không ít thuận lợi.

Mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, cùng các giải pháp đột phá về thể chế, tăng mạnh đầu tư vào hạ tầng và công nghệ được kỳ vọng tạo động lực cho nền kinh tế. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dự báo tiếp tục tăng trưởng ở mức cao 10 - 15%.

Năm 2026, PJICO đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 324,5 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2025 và phấn đấu tăng 8%. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến ở mức 12% vốn điều lệ.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo PJICO nhận định, Tổng công ty có cơ hội đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, dù vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh từ các đối thủ mới và những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược mở rộng thị phần mạnh mẽ, cùng với ảnh hưởng tiêu cực còn kéo dài từ các sự cố trước đó.

Nguồn: PJICO.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố nêu trên và định hướng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, PJICO xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 5.872 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.238 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2025 và phấn đấu đạt mức tăng 10%, gồm 4.989 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc và 249 tỷ đồng doanh thu nhận tái bảo hiểm.

Cùng với đó, PJICO đặt mục tiêu doanh thu hoạt động đầu tư tài chính đạt 255 tỷ đồng; hoa hồng nhượng tái bảo hiểm đạt 360 tỷ đồng; doanh thu cho thuê nhà, văn phòng đạt 20 tỷ đồng.

Năm 2026, PJICO triển khai các giải pháp phát triển sản phẩm mới. Theo đó, Tổng công ty đã ban hành các sản phẩm combo kết hợp giữa bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô; xe máy với tai nạn người ngồi; bảo hiểm nhà ở...

Tổng công ty chuẩn bị ban hành sản phẩm bảo hiểm vật chất xe có mức khấu trừ cao, để khai thác thị trường xe cá nhân lâu nay chỉ mua trách nhiệm dân sự bắt buộc mà không mua bảo hiểm vật chất xe. Nghiên cứu để triển khai bảo hiểm vật chất xe theo thời gian thực tế lưu thông trên đường.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, tổng lợi nhuận sau thuế của PJICO hơn 245,5 tỷ đồng. Tổng công ty dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 15% (khoảng 36,8 tỷ đồng), quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi cho người lao động mỗi quỹ, tương đương tổng 1 tháng lương, khoảng 33,2 tỷ đồng, cùng các khoản trích thưởng cho Hội đồng quản trị, khách hàng, đối tác và ban điều hành. Dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%, tương ứng khoảng 133,1 tỷ đồng.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị PJICO sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, với hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết chấp thuận. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đề xuất bầu ông Trần Anh Tuấn, do cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử, thay thế vị trí thành viên đã miễn nhiệm.

"Vượt sóng" 2025, hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu

Tại báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026, Tổng Giám đốc PJICO Trần Anh Tuấn nhận định, năm 2025 là năm có nhiều khó khăn với PJICO, gồm cả khó khăn khách quan do thiên tai bão lụt gây hậu quả nặng nề đến nền kinh tế Việt nam nói chung, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và PJICO nói riêng. Cùng với đó, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường và sự cố tháng 5/2025 tác động đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Trong năm 2025, PJICO đã có những biến động lớn về nhân sự cấp cao. Theo đó, Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm vào tháng 06/2025, có 2 Phó Tổng nghỉ hưu theo chế độ và bổ nhiệm mới 3 Phó Tổng giám đốc trong năm 2025. PJICO đã sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, đảm bảo tính ổn định và kinh doanh liên tục, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh doanh 2025.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Theo đó, tổng doanh thu PJICO đạt 5.510 tỷ đồng, hoàn thành 106,4% kế hoạch do Hội đồng quản trị giao. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.619 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch và tăng 5% so với năm 2024; doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 230,6 tỷ đồng, hoàn thành 107,7% kế hoạch và tăng 7,8%. Còn doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính ước đạt 253,6 tỷ đồng, hoàn thành 115,3% kế hoạch, nhưng giảm 10,5% so với năm trước.

"Lợi nhuận trước thuế đạt 306,1 tỷ đồng hoàn thành 100% kế hoạch Hội đồng quản trị giao, tăng trưởng 5,1% so với năm 2024" - báo cáo nêu rõ.

Về các nghiệp vụ cụ thể, bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 1.572 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34%, nhưng chỉ hoàn thành 95,9% kế hoạch và giảm 4,1% so với năm trước. Bảo hiểm hàng không đạt 43 tỷ đồng, tỷ trọng chỉ 0,9%, hoàn thành 62,8% kế hoạch và giảm mạnh 53,5%.

"Xe cơ giới là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất và là nghiệp vụ duy nhất có doanh thu giảm dẫn đến làm giảm tỷ lệ tăng trưởng của Tổng công ty. Nếu nghiệp vụ xe cơ giới không bị ảnh hưởng của sự cố tháng 5 và đạt kế hoạch được giao thì doanh thu toàn Tổng công ty năm 2025 đã đạt mức tăng trưởng hai con số và không bị giảm thị phần. Tuy vậy ngoài doanh thu sụt giảm, nghiệp vụ xe cơ giới năm 2025 cũng đạt một số kết quả tích cực" - Tổng Giám đốc PJICO đánh giá.

Lý giải sự sụt giảm bảo hiểm hàng không, lãnh đạo PJICO thông tin do Tổng công ty không duy trì tái tục được đội tàu bay của Vietnam Airlines, nhưng tái tục thành công đội tàu bay của Vietjet và Bamboo Airways.

Còn về sụt giảm kết quả hoạt động đầu tư tài chính, theo PJICO, lãi suất ngân hàng đã sụt giảm từ giữa năm 2024 đến cuối năm 2025. Ngoài việc lựa chọn ngân hàng có lãi suất tốt, đầu tư an toàn, Tổng Công ty đã và đang tiếp tục hợp tác với các ngân hàng có lãi suất vay ưu đãi từ đó tối ưu hoá dòng tiền đầu tư, đồng thời, tìm kiếm các tổ chức tín dụng có mức lãi suất tốt, phù hợp từng thời điểm để đầu tư đem lại hiệu quả cao nhất.

Cũng trong năm vừa qua, PJICO thực hiện tái cấu trúc bộ máy tại các đơn vị trực thuộc với định hướng chuẩn hóa và tinh gọn và theo 03 mô hình và giảm được tổng cộng 39 phòng nghiệp vụ./.

Ánh Tuyết
