Bảo hiểm PJICO chính thức bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn là Tổng Giám đốc

(TBTCO) - Ngày 16/6/2025, tại Hà Nội được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tham dự lễ công bố quyết định có ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cùng các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt của PJICO.

Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Hải trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc cho ông Trần Anh Tuấn

Ông Trần Anh Tuấn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Tổng hợp Nantes (Cộng hòa Pháp) và tốt nghiệp EMBA trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty.

Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, ông Trần Anh Tuấn từng là giảng viên Học viện Tài chính. Từ năm 1995, ông gắn bó với PJICO và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng phòng Đầu tư Tài chính, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty từ năm 2013 đến nay.

Hội đồng Quản trị PJICO tin tưởng rằng, với nền tảng chuyên môn vững chắc cùng bề dày kinh nghiệm điều hành, ông Trần Anh Tuấn sẽ góp phần dẫn dắt PJICO thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt trong bối cảnh công ty đang đẩy mạnh chuyển đổi số và tái cấu trúc hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của PJICO, Tổng Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 5%, tương đương 306 tỷ đồng, cùng với đó là chiến lược tối ưu hóa hệ thống phân phối, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

PJICO hiện là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của PJICO đạt 8.424 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2022. Công ty được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best đánh giá ở mức “B++” (Tốt) về năng lực tài chính, “bbb” về năng lực tín dụng và “aaa.VN” cho tín nhiệm quốc gia – khẳng định vị thế tài chính vững mạnh và năng lực quản trị rủi ro hiệu quả của PJICO.

Lấy triết lý “Phụng sự từ tâm” làm kim chỉ nam, PJICO tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ./.