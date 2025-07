AM Best khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh của Bảo hiểm Bảo Việt

(TBTCO) - Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế với xếp hạng tín nhiệm đánh giá năng lực tài chính ở mức B++ (Tốt) từ AM Best, và xếp hạng ở mức cao nhất aaa.VN (Xuất sắc) theo Thang điểm quốc gia Việt Nam. Kết quả này là minh chứng cho nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược phát triển bền vững mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi trong 60 năm qua.

Ảnh: T.L

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa được AM Best công bố xếp hạng Năng lực tài chính (FSR) ở mức B++ (Tốt), xếp hạng Năng lực tín dụng tổ chức phát hành dài hạn (ICR) ở mức “bbb+” (Tốt) và xếp hạng theo Thang điểm quốc gia Việt Nam (NSR) ở mức cao nhất aaa.VN (Xuất sắc). Triển vọng của các xếp hạng này được đánh giá là Ổn định.

AM Best là tổ chức uy tín toàn cầu trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm bảo hiểm, với hơn 125 năm hoạt động, có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ và hiện diện tại hơn 100 quốc gia. Các đánh giá của AM Best được xem là thước đo chuẩn mực trong ngành, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ an toàn và tiềm năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

Theo AM Best, Bảo hiểm Bảo Việt sở hữu sức mạnh bảng cân đối kế toán ở mức rất vững mạnh, cùng với hiệu quả hoạt động ổn định, cơ cấu hạng mục kinh doanh cân bằng và năng lực quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp. Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Việt được hỗ trợ về hệ thống khung quản trị, về tài chính và mạng lưới từ công ty mẹ và các thành viên trong Bảo Việt, tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.

Kết quả xếp hạng được đánh giá là phản ánh trung thực nền tảng tài chính ổn định, hiệu quả vận hành và năng lực quản trị của Bảo hiểm Bảo Việt trong bối cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, hướng đến các chuẩn mực quốc tế về năng lực tài chính, an toàn vốn và hiệu quả khai thác bảo hiểm.

Ông Đoàn Việt Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: “Xếp hạng từ AM Best là minh chứng rõ ràng rằng một doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn tài chính quốc tế khắt khe nhất, nếu có chiến lược đúng và cam kết dài hạn với việc xây dựng năng lực cốt lõi từ bên trong”.

Trước đó, trong năm 2024, Bảo hiểm Bảo Việt đã khẳng định uy tín và vị thế tiên phong khi đón nhận loạt giải thưởng danh giá, tiêu biểu là danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia về dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ” do Chính phủ trao tặng và giải thưởng quốc tế “60 năm Thành tựu Xuất sắc – Ngành Bảo hiểm” từ Global Banking & Finance Review, đánh dấu cột mốc tự hào trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế./.