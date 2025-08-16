(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Giá 2023.

Theo Dự thảo Tờ trình Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho biết, Luật Giá năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong đó có Nghị định số 85/2024/NĐ-CP đã đạt được những kết quả tích cực trong việc tạo khung pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý, điều hành giá được thực hiện nhất quán theo cơ chế thị trường...

Vì thế, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương, tạo hành lang pháp lý, kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát và để xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá 2023.

Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2024/NĐ-CP. Ảnh minh họa

Trong đó, một số nội dung sửa đổi liên quan đến hoạt động bình ổn giá, định giá nhà nước, kê khai giá, tên gọi của các cơ quan chịu tác động của việc sắp xếp bộ máy cũng cần được sửa đổi đồng thời tại văn bản quy định chi tiết Luật.

Dự thảo hồ sơ được xây dựng nhằm thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về tạo hành lang pháp lý đồng bộ của hệ thống văn bản khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có pháp luật về giá.

Đồng thời, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý giá.

Dự thảo Nghị định sửa đổi tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính: bình ổn giá, định giá nhà nước, kê khai giá và công tác phối hợp trong phân tích, dự báo thị trường, với những điều chỉnh cụ thể nhằm phân định lại thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, đối với vấn đề bình ổn giá, theo mô hình chính quyền hai cấp, đơn vị hành chính cấp huyện sẽ không còn tồn tại, nên Dự thảo Nghị định sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP, chuyển giao trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp bình ổn giá từ UBND cấp huyện xuống cho UBND cấp xã.

Quy trình sẽ được thực hiện theo sự phân công của UBND cấp tỉnh, sau khi Sở Tài chính tổng hợp đề xuất từ các sở quản lý ngành, lĩnh vực.

Trong lĩnh vực định giá của nhà nước, dự thảo Nghị định sửa đổi tên gọi "Cục Dự trữ Nhà nước khu vực" được sửa đổi thành "Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực" để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới...

Đáng chú ý, dự thảo cũng nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá. Khoản 5 Điều 9 được sửa đổi theo hướng yêu cầu các đơn vị này phải "chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của các số liệu, dữ liệu trong phương án giá".

Vai trò của cơ quan thẩm định phương án giá cũng được làm rõ hơn, nhằm xác định rõ những nội dung cần làm trong việc đánh giá hồ sơ phương án giá của tổ chức, cá nhân để xác định, đề xuất mức giá.

Về kê khai giá, theo Nghị quyết số 176/2025/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dự thảo Nghị định đã sửa lại tên các Bộ, cơ quan ngang Bộ phù hợp với tên gọi của các Bộ, cơ quan ngang Bộ mới sau khi sát nhập đơn vị hành chính.

Đồng thời, để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện quản lý nhà nước về kê khai giá tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương, Bộ Tài chính đề xuất sửa theo hướng quy định cụ thể hình thức ban hành danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá là hình thức thông báo.

Về công tác phối hợp trong tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, Bộ Tài chính đề xuất sửa lại tên các Bộ và trách nhiệm cung cấp thông tin quản lý giá về hàng hóa, dịch vụ của các Bộ theo chức năng quản lý ngành mới sau sáp nhập của các Bộ.../.