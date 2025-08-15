Giá vàng hôm nay (15/8): Vàng miếng vượt xa mức kỷ lục trước đó

Sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn ngược chiều đồng loạt tăng, trong đó, vàng miếng tăng kỷ lục, vượt mốc đã đạt được đó và đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,3 triệu đồng/lượng - cũng cao kỷ lục.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:48:12 sáng 15/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.333,37 USD/oune, giảm 24,52 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,73% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 104,812 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.444 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Ngược với đà giảm mạnh của giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, đối với vàng miếng thương hiệu DOJI tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua, với mức niêm yết 123,5 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,7 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với nhiều thương hiệu khác, hiện giao dịch ở ngưỡng 122,7 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng so với phiên giao dịch rạng sáng qua.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 - 120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và giữ nguyên giá mua vào.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng SJC không thay đổi giá vàng nhẫn ở cả hai chiều, vẫn niêm yết ở ngưỡng 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Thị trường vàng đã chịu áp lực bán trở lại ngay sau khi công bố dữ liệu lạm phát.

“Dữ liệu kinh tế này cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn, điều này có thể gây sức ép lên vàng khi nhà đầu tư chuẩn bị cho giai đoạn lãi suất cao kéo dài. Nếu lạm phát kéo dài, vàng vẫn có thể được hỗ trợ như một công cụ phòng ngừa rủi ro giá cả dài hạn. Nếu thị trường chuyển hướng sang lo ngại suy thoái hoặc Fed nới lỏng chính sách, vàng có thể nhanh chóng phục hồi, hướng tới vùng 3.450 - 3.500 USD/ounce”, ông Mohammed Taha, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại MH Markets, nhận định.

Một số nhà phân tích dự báo kinh tế Mỹ có thể rơi vào tình trạng “lạm phát đình trệ” khi lạm phát cao nhưng tăng trưởng chậm lại. Đây sẽ là môi trường lý tưởng cho vàng, vì Fed buộc phải cắt giảm lãi suất, kéo lãi suất thực xuống mạnh./.