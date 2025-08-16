Ngành Thuế sắp vận hành Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, dự kiến ngày 18/8, sẽ chính thức đưa vào vận hành Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đây là công cụ thiết thực, giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót không cần thiết, góp phần duy trì tính minh bạch và chính xác trong công tác thu thuế.

Theo Cục Thuế, đây là bước đi quan trọng nhằm đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh phát triển bền vững và tránh sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển và các mô hình kinh doanh trở nên đa dạng, hoạt động của cá nhân và hộ kinh doanh không còn gói gọn trong các hình thức truyền thống như cửa hàng hay địa điểm cố định.

Giao diện Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp được thiết kế tối giản và thân thiện với người nộp thuế.

Để đáp ứng sự thay đổi và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Cục Thuế đã phối hợp với Công ty Cổ phần MISA chủ động xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ nhằm đảm bảo tất cả người nộp thuế có thể tiếp cận thông tin thuế đầy đủ, chính xác, dễ dàng và nhanh chóng.

Mục đích của Cổng thông tin là giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nắm vững các quy định thuế của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đúng đắn. Đây là công cụ thiết thực, giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót không cần thiết, góp phần duy trì tính minh bạch và chính xác trong công tác thu thuế.

Nội dung trên Cổng thông tin do cơ quan thuế trực tiếp biên soạn, vừa đảm bảo độ chính xác cao, vừa được trình bày sinh động, dễ hiểu qua các bài viết và video ngắn, giúp người dùng tiếp cận kiến thức nhanh chóng và áp dụng kịp thời vào công việc kinh doanh.

Đặc biệt, Cổng thông tin có tích hợp Chatbot trợ lý AI tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức hữu ích, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Chatbot tư vấn phát triển kinh doanh, cung cấp kiến thức hữu ích cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Cổng thông tin đã được hoàn thiện nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa MISA và các đơn vị nghiệp vụ, tiếp thu ý kiến thực tiễn từ các địa phương để phát triển thành kênh hỗ trợ hiệu quả cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Cục Thuế kỳ vọng phát triển Cổng thông tin thành công cụ mạnh mẽ, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, giảm thiểu sai sót và nâng cao minh bạch trong các giao dịch thuế, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam./.