SABECO hỗ trợ 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

(TBTCO) - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) vừa công bố hỗ trợ 3 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do bão lũ tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, xây dựng và sửa chữa nhà cửa, khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu, giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Để tập trung nguồn lực cho công tác hỗ trợ cộng đồng, SABECO đã điều chỉnh kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện “Đêm Di Sản”, trong đó dừng tổ chức tại Khánh Hòa và thay đổi định hướng chương trình tại Hà Nội. Song song đó, chuỗi “Hành trình Di sản” vẫn tiếp tục diễn ra tại Khánh Hòa, Gia Lai, Nghệ An và Hà Nội, hướng đến lan tỏa sự kết nối và sẻ chia cùng cộng đồng. Đặc biệt, tại Nghệ An - địa phương chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai, SABECO sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp.

SABECO đồng hành cùng cộng đồng qua hành trình “150 năm Di sản vươn cao

Ông Lester Tan - Tổng Giám đốc SABECO cho biết, hành trình 150 năm của doanh nghiệp luôn gắn liền với tinh thần đoàn kết và nghị lực bền bỉ của người dân Việt Nam. “Trong lúc cả nước chung tay khắc phục hậu quả sau bão lũ, chúng tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc đến các cộng đồng bị ảnh hưởng. SABECO sẽ luôn sát cánh cùng chính quyền, lực lượng tuyến đầu và người dân trong nỗ lực tái thiết cuộc sống. Dù thiên tai đặt ra nhiều thử thách, chúng tôi vẫn kiên định với những hành động thiết thực để tôn vinh tinh thần Việt bền bỉ, biết cách đứng dậy và vươn cao” - ông Lester Tan nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao nghĩa cử của SABECO. Theo ông, đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động hỗ trợ của SABECO và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được triển khai khẩn trương trong thời gian tới, nhằm mang đến nguồn động viên và trợ giúp kịp thời cho người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng. Song song với đó, SABECO cũng quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ đội ngũ cán bộ, nhân viên cùng gia đình đang sinh sống tại vùng bị ảnh hưởng.

Thông qua những hoạt động này, SABECO khẳng định tinh thần sẻ chia và gắn kết luôn là giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp theo đuổi, đồng thời cũng là tinh thần mà chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” hướng tới. Ngoài các sáng kiến dài hạn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, SABECO luôn đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn trong thiên tai và dịch bệnh, thể hiện cam kết vươn cao cùng đất nước không chỉ qua hoạt động kinh doanh, mà còn bằng những hành động xã hội thiết thực.

SABECO khẳng định tinh thần sẻ chia và gắn kết luôn là giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp theo đuổi

Với di sản 150 năm trong ngành nấu bia, SABECO hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu 25 nhà máy, 11 công ty thương mại thành viên và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Hai thương hiệu biểu tượng Bia Saigon và 333 đã trở thành niềm tự hào của ngành bia Việt Nam. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, SABECO còn chú trọng phát triển bền vững theo định hướng ESG, với sứ mệnh “Kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng”.