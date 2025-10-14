Ngày 14/10: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới lên mức 52,426 USD/oune. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, mức tăng “sốc” lại thuộc về Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), khi tăng tới 61.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 13/10.

Sáng 14/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,426 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 14/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.967.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.028.000 đồng/lượng (bán ra), tăng tới 59.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 61.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 13/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.639.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.669.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 13/10.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.641.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.675.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 13/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 14/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.639.000 1.669.000 1.641.000 1.675.000 1 kg 43.716.000 44.514.000 43.768.000 44.665.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.647.000 1.677.000 1.649.000 1.683.000 1 kg 43.922.000 44.726.000 43.964.000 44.877.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.967.000 2.028.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 52.453.202 54.079.865

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 14/10/2025:

Đơn vị VND Mua vào Bán ra 1 ounce 1.356.000 1.361.000 1 lượng 163.444 164.079 1 chỉ 1.634.000 1.641.000 1 kg 43.585.000 43.754.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:44:42 sáng 14/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,426 USD/oune, tăng 0,146 USD/oune so với phiên sáng 13/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.380.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.386.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 61.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 13/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:44:42 sáng 14/10/2025

Theo chuyên gia James Hyerczyk, đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, kim loại quý này vượt và giữ vững trên ngưỡng 49,81 USD/ounce, mức trần đã tồn tại từ lâu. Ông nói thêm, dòng tiền mua vẫn chiếm ưu thế, song hướng đi tiếp theo của giá bạc phụ thuộc nhiều vào các tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

"Theo CME FedWatch, các nhà giao dịch đang định giá tới 95% khả năng FED sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 29/10 tới. Tuy nhiên, việc chính phủ Mỹ đóng cửa sang tuần thứ tư khiến các dữ liệu quan trọng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 bị hoãn công bố, khiến thị trường thiếu thông tin định hướng", ông James Hyerczyk nói.

Trong bối cảnh đó, bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch FED Jerome Powell đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. James Hyerczyk nói, nếu Powell cho thấy FED đang lo ngại hơn về việc làm thay vì lạm phát, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào chính sách tiền tệ "mềm mỏng" hơn, điều này thường có lợi cho giá bạc./.