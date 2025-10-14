Ngày 14/10: Giá cao su tại các thị trường chính tiếp đà tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (14/10) duy trì sắc xanh. Thị trường tiếp tục kỳ vọng hơn vào nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên trong thời gian tới. Trong khi đó, giá cao su trong nước kéo dài đà đi ngang.

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay duy trì sắc xanh. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan tăng 0,8% (0,57 Baht) lên mức 67,66 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 0,5% (1,4 Yên) lên mức 309 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,2% (25 Nhân dân tệ) lên mức 14.570 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 đi ngang ở mức 170 cent/kg.

Theo nhận định của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, giá cao su có khả năng tiếp tục được hỗ trợ trong ngắn hạn do thời tiết thất thường làm chậm tiến độ khai thác tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường ô tô lớn nhất châu Á được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy giúp giá duy trì ở mức cao trong những tuần tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 -l oại 1).

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.