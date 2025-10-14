Ngày 14/10: Giá gạo bình ổn, lúa tươi có xu hương giảm

Giá gạo hôm nay (14/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, lúa tươi có xu hướng giảm. Theo đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg….

Giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, lúa vãn đồng, giao dịch mua bán lúa mới lai rai, giá chững. Tại Vĩnh Long, nguồn lúa thu hoạch rải rác, bạn hàng mua ít lại, giá giảm nhẹ. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, thương lái ít mua mới, giá vững.

Tại Cần Thơ, lúa vãn đồng, thương lái chủ yếu chờ cắt, giao dịch mua bán mới vắng, giá lúa chững. Tại Cà Mau, nhu cầu mua bán mới ít, giá tương đối ổn định.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu OM 18 hôm nay dao động ở mức 8.660 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.900 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp đà giảm mạnh so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 430 - 450 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 310 - 314 USD/tấn ; gạo Jasmine giá dao động 486 - 490 USD/tấn./.