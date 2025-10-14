Kho bạc Nhà nước hoàn thành 100% mở tài khoản và chi lương cấp xã

(TBTCO) - Việc hoàn thành mở tài khoản và chi trả lương cho 100% đơn vị cấp xã trên cả nước không chỉ là một dấu mốc nghiệp vụ quan trọng, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần hành động đồng bộ của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi hành chính. Đây là tiền đề quan trọng đảm bảo sự vận hành liên tục, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp.

Tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Sau khi mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, nhiều đơn vị hành chính cấp xã được sáp nhập, đổi tên hoặc thay đổi cơ cấu tổ chức. Sự thay đổi này phát sinh hàng loạt vấn đề trong công tác tài chính - ngân sách, đặc biệt là việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) và chi trả lương cho cán bộ, công chức, người lao động cấp xã.

Thực tế cho thấy, nhiều xã/phường sau sáp nhập chưa thể mở tài khoản do chưa có quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản mới, thiếu kế toán trưởng, chưa được cấp con dấu mới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình bàn giao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đội ngũ cán bộ cơ sở, gây gián đoạn trong việc chi trả lương.

Công chức Kho bạc Nhà nước đã đồng hành cùng các đơn vị cấp xã để đảm bảo chi trả lương kịp thời cho các xã. Ảnh: H.T

Nhận diện rõ đây là “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ kịp thời, hệ thống KBNN đã chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, không để bất kỳ xã/phường nào "bị bỏ lại phía sau" trong tiến trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Hành động quyết liệt, đồng bộ và kịp thời

Ngay từ đầu tháng 8/2025, Tổng Giám đốc KBNN đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, thống kê toàn bộ danh sách các xã chưa mở tài khoản, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính và đơn vị sử dụng ngân sách địa phương để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ.

Đặc biệt, Công điện số 12/CĐ-KBNN được KBNN ban hành ngày 10/9/2025 đóng vai trò như một “mệnh lệnh hành động”. Tại Công điện, Giám đốc KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN khu vực khẩn trương phối hợp với chính quyền các cấp hoàn thành mở tài khoản và chi trả lương cho 100% đơn vị cấp xã trước ngày 15/9/2025.

Niềm tin từ cơ sở - động lực để Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách Thành quả đạt được trong đợt cao điểm mở tài khoản và chi lương cho cấp xã đã cho thấy niềm tin ngày càng được củng cố từ chính quyền cơ sở đối với hệ thống Kho bạc. Đó là niềm tin vào sự hỗ trợ kịp thời, vào tinh thần trách nhiệm, vào tính chính xác, minh bạch và hiện đại trong vận hành tài chính công. Đây cũng là động lực để toàn hệ thống KBNN tiếp tục phát huy tinh thần "kiến tạo, phục vụ", tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước tiến tới xây dựng kho bạc điện tử, tạo nền tảng hỗ trợ chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả, tiết kiệm và công khai, minh bạch hơn nữa.

Công điện cũng nêu rõ trách nhiệm cá nhân của các Giám đốc KBNN khu vực trong việc chỉ đạo, điều phối các phòng nghiệp vụ, đảm bảo hỗ trợ tối đa cho các xã còn vướng mắc. Nhiều địa phương đã triển khai trực tiếp tổ công tác hỗ trợ xã, cử cán bộ xuống tận nơi để hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản theo đúng quy định.

Song song với đó, các đơn vị KBNN khu vực đã chủ động tăng cường thời gian làm việc ngoài giờ, mở thêm kênh giao dịch trực tuyến, thực hiện tiếp nhận hồ sơ điện tử và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục. Một số nơi linh hoạt áp dụng trực tuyến kết hợp trực tiếp, giúp đẩy nhanh tiến độ mà vẫn đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ trung ương cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kho bạc tại địa phương, đến ngày 25/9/2025, hơn 99,8% đơn vị cấp xã trên cả nước đã hoàn thành việc mở tài khoản tại KBNN. Những trường hợp còn lại cũng được theo dõi sát sao, xử lý theo hướng ưu tiên tối đa.

Đến ngày 7/10/2025, toàn bộ 100% đơn vị cấp xã đã hoàn thành việc mở tài khoản và thực hiện chi trả lương đầy đủ cho cán bộ, công chức, người lao động. Con số này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thống kê, mà còn là biểu hiện của tinh thần phục vụ tận tâm, hành động kịp thời và linh hoạt của toàn hệ thống KBNN trong bối cảnh hành chính đặc biệt.

Việc chi trả lương đúng hạn giúp ổn định thu nhập, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, đồng thời thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước tới những người đang trực tiếp thực thi nhiệm vụ ở tuyến đầu hành chính. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò “mạch máu tài chính” của hệ thống Kho bạc trong bảo đảm sự vận hành liên tục, hiệu quả của bộ máy hành chính cơ sở.

Tạo nền tảng cho vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, việc hoàn thành nhiệm vụ mở tài khoản và chi trả lương cho cấp xã đúng tiến độ là một bước đi căn cơ, tạo nền tảng vững chắc cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp. Điều này thể hiện rõ khả năng thích ứng, sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong điều hành của toàn hệ thống KBNN.

Ở góc độ rộng hơn, thành công nói trên còn giúp đảm bảo “mạch chảy” ngân sách không bị gián đoạn tại cấp cơ sở - nơi tiếp xúc trực tiếp với người dân, nơi các chính sách công thực sự đi vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, để phát huy các thành quả đã đạt được, KBNN xác định sẽ tiếp tục thực hiện một số định hướng trọng tâm như: theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tài khoản mới mở, đảm bảo giao dịch tài chính diễn ra đúng quy định, đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa, áp dụng giao dịch điện tử nhằm giảm tải cho cấp xã, tiết kiệm thời gian và tăng tính minh bạch. Phối hợp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tài chính - kế toán cho đội ngũ cán bộ cấp xã mới được bổ nhiệm, nhất là trong bối cảnh thay đổi bộ máy…

Có thể thấy, thành quả từ đợt cao điểm vừa qua không chỉ thể hiện sự vững vàng của hệ thống KBNN, mà còn góp phần củng cố niềm tin từ cấp cơ sở vào sự hỗ trợ kịp thời, vào chất lượng phục vụ, sự chính xác và chuyên nghiệp trong công tác tài chính - ngân sách.

Niềm tin ấy chính là tiền đề quan trọng để toàn hệ thống KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách, xây dựng kho bạc điện tử, từng bước hiện đại hóa quản lý ngân sách, hướng tới một nền hành chính công hiệu quả, minh bạch và lấy người dân, đơn vị thụ hưởng làm trung tâm.